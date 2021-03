Randale in Spanien: Wer protestiert da eigentlich wogegen?

Zwei Wochen Randale nach der Festnahme des Rappers Pablo Hasél strapaziert eine gewalttätige Gruppe an Demonstranten die Geduld der Einwohner.

Zwei Wochen Randale nach der Festnahme des Rappers Pablo Hasél strapaziert eine gewalttätige Gruppe an Demonstranten die Geduld der Einwohner.

Von Martin Dahms (Madrid)

„Schließlich sind wir doch das Volk“, sagt ein Kellner in Barcelona, „und wenn wir uns mit uns selber anlegen, dann…“ Er zuckt mit den Schultern. So wie der junge Mann fragen sich viele Leute, gegen wen sich eigentlich die seit zwei Wochen regelmäßig mit Krawall endenden Demonstrationen in ihrer Heimatstadt richten.

Die Videonachrichtenagentur Atlas hat am Sonntag einige Einwohner der spanischen Hafenstadt befragt, so wie den jungen Kellner und ein paar andere ...