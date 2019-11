Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome fing mehrere Raketen ab. Gleichzeitig feuerte Israel auf Damaskus.

Raketen aus Syrien auf Israel abgefeuert

Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome fing mehrere Raketen ab. Gleichzeitig feuerte Israel auf Damaskus.

(dpa) - Das israelische Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) hat am Dienstag mehrere aus Syrien abgefeuerte Raketen abgefangen. Insgesamt seien vier Raketen auf syrischem Gebiet gestartet worden, twitterten die israelischen Streitkräfte am Morgen. Kurz zuvor seien im Norden des Landes Alarmsirenen zu hören gewesen.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete zugleich, in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Damaskus seien Explosionen zu hören gewesen. Weitere Details nannte Sana nicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, Israels Armee habe fünf Raketen auf den Süden von Damaskus abgefeuert. Einige seien abgefangen worden. Es gebe zunächst keine Angaben zu Schäden.

EU distanziert sich von US-Kehrtwende in Nahostpolitik Die EU wird sich dem US-Kurswechsel in der Nahost-Politik nicht anschließen.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen.

Aus Syrien wiederum waren in der Vergangenheit wiederholt Raketen Richtung Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee machte dafür unter anderem schiitische Milizen verantwortlicht, die unter dem Kommando der iranischen Al-Kuds-Einheit stehen.