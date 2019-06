US-Präsident Donald Trump weilt für einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Am Montag trafen Trump und First Lady Melania mit den britischen Royals zusammen. Alle Infos im Newsticker.

Queen empfängt die Trumps im Buckingham-Palast

