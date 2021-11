Er war einer der Ersten im Gebäude und einer der Ersten, die verurteilt wurden: Jacob Chansley war "das Gesicht des Aufstands" vom 6. Januar.

US-Kapitolsturm

"QAnon-Schamane" zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Tom RÜDELL Er war einer der Ersten im Gebäude und einer der Ersten, die verurteilt wurden: Jacob Chansley war "das Gesicht des Aufstands" vom 6. Januar.

Das Urteil gegen einen der prominentesten Angeklagten im Zusammenhang mit dem Kapitolsturm am 6. Januar in Washington ist gefallen: Jacob Chansley, besser bekannt als „Der QAnon-Schamane“, ist zu 41 Monaten in einem US-Staatsgefängnis verurteilt worden. Chansley, der zwischenzeitlich auch unter dem Pseudonym Jake Angeli auftrat, war bei den Krawallen im US-Parlament unter den ersten 30 Randalieren, die sich Zutritt zum Senatsgebäude verschaffen konnten. Fotos von ihm, oberkörperfrei, mit Büffelhörnern auf dem Kopf, das Gesicht geschminkt, gingen um die Welt.

„Das Gesicht des Aufstands“

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Chansley bei den Krawallen eine exponierte Rolle zukam - „er machte sich zum Gesicht des Aufstands“, so Richter Royce Lamberth gegenüber Chansleys Verteidiger. Chansley selbst hielt vor Gericht eine aufsehenerregende Ansprache, in der er die Verantwortung übernahm und Jesus und Mahatma Gandhi als Vorbilder dafür angab, wie er mit seiner jetzigen Situation umgehen solle.

Festnahmen nach Sturm aufs Kapitol Der „Schamane mit Büffelhörnern“ wurde zu einem Symbol der Besetzung des Kapitols. Nun sitzt der exzentrische Verschwörungstheoretiker hinter Gittern.

Richter Lamberth zeigte sich zwar beeindruckt, kam ihm beim Strafmaß aber nicht nennenswert entgegen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 51 Monaten gefordert - um ein Exempel für weitere Verfahren im Zusammenhang mit dem 6. Januar und auch für mögliche zukünftige Angriffe auf die Regierung zu statuieren, wie expressis verbis aus dem Antrag hervorgeht: Der versuchte Staatsstreich „hat uns alle an der Sicherheit des Landes zweifeln lassen, in dem wir leben. Die enormen Schäden, die aus den Taten des Angeklagten entstanden sind, müssen künftig verhindert werden, sodass wir nie wieder einen ähnlichen Angriff auf unsere Demokratie erleben werden“, heißt es in dem Schriftstück.

Jon Schaffer, der rechtsextreme Anarchist Der 52-jährige Iced Earth-Gitarrist ist in der Metalszene kein Unbekannter. Weil er beim Kapitolsturm dabei war, sucht ihn das FBI.

Die zehn Monate Differenz zwischen dem Antrag der Staatsanwaltschaft und dem Urteil hat Chansley seit Januar ziemlich genau abgesessen. Zwischenzeitlich war er in den Hungerstreik getreten und hatte den damals bereits abgewählten Präsidenten Donald Trump um eine Begnadigung ersucht.

Trump-Anhänger hatten am 6. Januar 2021 das Parlamentsgebäude in Washington gewaltsam gestürmt. Insgesamt starben dabei fünf Menschen, darunter ein Polizist. Trump hatte die Randalierer bei einer Kundgebung kurz vorher aufgestachelt. Er wollte damals verhindern, dass der Kongress den Sieg seines Kontrahenten Joe Biden bei der Präsidentenwahl offiziell bestätigt. Trump hat seine Niederlage gegen Biden bis heute nicht anerkannt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.