Recherchen des "Tageblatt" haben ergeben, dass es im Dezember 2016 an der Place de l'Etoile zu einem ominösen Treffen gekommen ist.

International 2 Min.

Putin-Strohmann in Luxemburg in Kontakt mit Trumps Team

Steve BISSEN Recherchen des "Tageblatt" haben ergeben, dass es im Dezember 2016 an der Place de l'Etoile zu einem ominösen Treffen gekommen ist.

Am Donnerstag wurde der seit langer Zeit erwartete Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller vom US-Justizministerium mit zahlreichen geschwärzten Passagen veröffentlicht. Recherchen des "Tageblatt" haben nun ergeben, dass in dem gut 450 Seiten starken Papier auch der Name Luxemburg auftaucht. Dabei geht es um eine Firma namens LetterOne, die ihren Sitz an der Place de l'Etoile in Luxemburg-Stadt hat - direkt neben der orthodoxen Kirche. In diesen Büroräumen soll es Ende Dezember 2016 zu einem Treffen zwischen Petr Aven - russischer Oligarch und enger Vertrauter Putins - sowie Richard Burt - Geschäftsmann und langjähriger Diplomat - gekommen sein.

Mueller-Bericht ist veröffentlicht Monatelang wartete ganz Amerika auf den Abschlussbericht von Sonderermittler Mueller zur Russland-Affäre. Nun ist der Report öffentlich

In Luxemburg erklärte Aven dem Amerikaner, dass er sich mit einem wichtigen Vertreter der russischen Regierung getroffen habe. Es gebe Interesse an einer Kommunikation zwischen dem Kreml und dem Trump-Team, sagte Aven. Laut Sonderermittler Mueller zeigte sich Burt über diese Bitte überrascht – obwohl er Aven schon in der Vergangenheit geholfen hatte, Kontakte zu wichtigen Personen zu knüpfen unter dem Namen “Project A”.

Vermittlungsversuch letztlich gescheitert



Burt rief daraufhin seinen Bekannten Dimitri Simes an. Der Russe machte als Geschäftsmann und als Berater in der amerikanischen Politik Karriere. Simes sollte den Kontakt zu Jared Kushner herstellen, dem Ehemann von Trumps Tochter Ivanka, der während des Wahlkampfes eine wichtige Rolle im Trump-Team spielte. Aber Simes lehnte ab. Wegen der Aufmerksamkeit des Kongresses und der Medien sei das Vorhaben zu riskant. Er wollte nicht, dass er und seine Firma mit einer möglichen Kontaktaufnahme in Verbindung gebracht werden.

Es gibt ein Interesse und das Verständnis der Notwendigkeit einen solchen Kontakt zu etablieren."

Seine Konversation mit Simes beschrieb Burt in einer E-Mail an Aven folgendermaßen: “Ich habe mit der sehr einflussreichen Person gesprochen, die ich in Luxemburg erwähnt habe”, schrieb er. “Es gibt ein Interesse und das Verständnis der Notwendigkeit einen solchen Kontakt zu etablieren.” Doch der Kontakt habe abgelehnt, darüber zu diskutieren, weil das “Project A” zu “explosiv” sei. Man könne möglicherweise in Zukunft noch einmal darüber sprechen.

Trump wollte laut Mueller Ermittlungen abwenden Monatelang wartete ganz Amerika auf den Abschlussbericht von Sonderermittler Mueller zur Russland-Affäre. Nun ist der Report öffentlich - zumindest in Teilen. Vieles darin lässt aufhorchen.

Aven hatte versagt: Die Verbindung zwischen Moskau und dem Team Trump kam über ihn nicht zustande. Andere Oligarchen, die Putin vorschickte, hatten mehr Glück. Kirill Dmitriev, Vorsitzender eines russischen Staatsfonds, traf mehrere Mitglieder der Trump-Mannschaft. Sergey Gorkov, der Vorsitzende einer russischen Staatsbank, schaffte es noch weiter: Er traf sich tatsächlich mit Jared Kushner. Was bei ihrem Meeting besprochen wurde, konnte Sonderermittler Mueller allerdings nicht herausfinden.