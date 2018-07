Nicht schlecht gestaunt haben Teilnehmer einer Tour durch das Parlamentsgebäude von Denver. Als sie zur Porträtgalerie der Präsidenten kamen, hatte sich ein "Eindringling" eingeschlichen. Auf Obama folgte nicht Trump, sondern der russische Präsident.

Putin nimmt Trumps Platz ein

Eric HAMUS Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama und Trump - So liest sich eigentlich die Reihenfolge der US-Präsidenten in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Im State Capitol des US-Bundestaats Colorado aber hatte sich ein Scherzkeks eine leichte Abänderung erlaubt.

Es sollte wohl ein Spaß auf Kosten von US-Präsident Donald Trump werden, der wegen der Ermittlungen in der Russland-Affäre derzeit stark unter Druck steht: In der Präsidentengalerie des Capitols in Denver ist neben den Bildern von George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama das Porträt eines weiteren Staatschefs aufgetaucht. Das aufwendig in Gold gerahmte Foto zeigt allerdings nicht Trump, sondern den russischen Präsidenten Wladimir Putin.



Es wäre wohl auch nicht weiter aufgefallen, hätte nicht ein Abgeordneter das Bild auf Twitter veröffentlicht. Innerhalb weniger Stunden wurde der Tweet des (demokratischen) State Senators Steve Fenberg mehr als tausend Mal geteilt und von großen Medienhäusern aufgegriffen. "Wie heute in der Präsidentengalerie des Colorado State Capitols zu sehen war ...", schreibt Fenberg und versieht den Tweet mit dem vielsagenden Hashtag "putinpotus". Potus steht für "President Of The United States".



As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 July 2018

Peinlicher aber als das falsche Porträt ist die Geschichte, weshalb der Platz neben Obama bis dato frei geblieben war. Die Porträts waren in den letzten Jahrzehnten stets von der Vereinigung "Colorado Citizens for Culture" bezahlt und in Auftrag gegeben worden. Die Kunstwerke kosten 10 000 US-Dollar und werden mit Spendengeldern finanziert.



Laut NBC-Ableger 9NEWS konnten die Mitglieder der Vereinigung bis dato aber keinen einzigen Cent für ein Trump-Porträt sammeln. Der Präsident der Vereinigung, Jay Sellers, setzt noch eins drauf: Die Porträts der beiden Vorgänger von Trump, Bush jr und Obama, seien innerhalb von nur vier Monaten finanziert worden.