Die Staatsanwaltschaft an Spaniens Nationalem Gerichtshof ermittelt gegen die vier Männer, die Carles Puigdemont begleiteten, als dieser am Sonntag in Schleswig-Holstein festgenommen wurde.

Puigdemonts Begleiter angezeigt

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Madrid) Die vier Begleiter werden der Straftat des „encubrimiento“ verdächtigt, was der deutschen Strafvereitelung entspricht, also dem Versuch, einen Delinquenten seiner Strafe zu entziehen. Zwei der Männer sind Beamte der katalanischen Regionalpolizei (Mossos d’Esquadra), die sich von ihrem Dienst beurlauben ließen, um sich um die Sicherheit Puigdemonts in seinem belgischen Exil und während seiner Reisen durch andere europäische Länder zu kümmern ...