Pubs, Hotels, Friseur: Englands riskante Rückkehr zum Normalbetrieb

In zehn Tagen lockert England die Corona-Einschränkungen – Experten warnen, dass der Schritt verfrüht ist. Droht nun eine zweite Welle?

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Auf diese Ankündigung haben die Engländerinnen und Engländer durstig gewartet: Am Dienstag gab Boris Johnson bekannt, dass die Pubs am 4. Juli endlich wieder ihre Türen öffnen. Auch Restaurants, Friseursalons und Hotels dürfen an diesem Tag wieder Gäste und Kunden empfangen – die strikten Einschränkungen der Corona-Pandemie gehen damit nach über drei Monaten zu Ende.

Aber Epidemiologen und Gesundheitsexperten haben dem Enthusiasmus gleich einen Dämpfer aufgesetzt: Noch sei es zu früh für eine Entspannung, sagen sie, der Entscheid der Regierung sei riskant und erhöhe die Gefahr, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt ...