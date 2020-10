Psychischer Notstand in Afrika

Die WHO warnt vor einer weiteren Epidemie: Afrika ist für seelische Erkrankungen noch schlechter ausgestattet als für den Kampf gegen das Corona-Virus.

Die haarsträubenden Berichte häufen sich. In der nordnigerianischen Stadt Kano wird in einem fensterlosen Raum ein 30-jähriger Mann entdeckt, der mit einer eisernen Fußfessel an einen Holzstamm gekettet ist – der geistig Verwirrte ist dermaßen abgemagert, dass er nicht mal mehr gehen kann.

In einem Flüchtlingscamp in der somalischen Puntland-Region sitzt ein seelisch derangierter 13-jähriger Junge im Sand, dessen Knöchel an einen Baum gekettet ist: „Damit er nicht wegläuft“, erklärt seine Mutter ...