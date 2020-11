In Antwerpen steht ein Exil-Iraner wegen eines geplanten Anschlags vor Gericht. Der Sprengstoff dafür soll in Luxemburg ausgehändigt worden sein.

Prozessauftakt in Belgien wegen vereitelten Anschlags

(dpa/TJ) - Rund zweieinhalb Jahre nach einem vereitelten Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von Exil-Iranern in Frankreich beginnt an diesem Freitag in Belgien der Prozess gegen vier mutmaßliche Tatbeteiligte. Den Angeklagten wird vor einem Gericht in Antwerpen vorgeworfen, das Attentat auf die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern geplant und vorbereitet zu haben. Er hätte nach Einschätzung von Ermittlern zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge haben können.

Zu den Angeklagten in Antwerpen gehört ein in Belgien lebendes Ehepaar, das den Anschlag nach den Ermittlungen hätte ausführen sollen. Assadollah A. ein 48 Jahre alter Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes MOIS, zu dessen Aufgaben die Beobachtung und Bekämpfung oppositioneller Gruppierungen innerhalb und außerhalb des Irans gehört, soll ihm dafür Ende Juni 2018 in Luxemburg-Stadt eine Sprengvorrichtung mit insgesamt 500 Gramm des Sprengstoffes Triacetontriperoxid (TATP) übergeben haben. wort.lu berichtete bereits 2018 über die Übergabe im Großherzogtum. Belgische Spezialeinheiten hatten das Paar mit dem Sprengstoff im Auto dann allerdings rechtzeitig auf dem Weg nach Frankreich gestoppt und festgenommen. Wie die luxemburger Staatsanwaltschaft damals bestätigte, haben Ermittler aus Luxemburg im Zusammenhang mit der Festnahme mit belgischen Einheiten zusammengearbeitet. Ob der Sprengstoff in Luxemburg überreicht worden war, wie die „Bild“ berichtet hatte, wollte man mit Verweis auf die in Belgien laufenden Ermittlungen nicht bestätigen.



Angeklagter Diplomat

Luxemburger Polizei in Antiterror-Einsatz eingebunden Das Paar, das mutmaßlich in Frankreich einen Anschlag auf Exil-Iraner verüben wollte, hatte tatsächlich Verbindungen nach Luxemburg, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Brisant ist der Prozess, weil Assadollah A. zum damaligen Zeitpunkt in Wien als Diplomat akkreditiert war. Es gilt deswegen als möglich, dass den Anschlagsplänen ein direkter staatlicher Auftrag zugrunde lag. Die Großkundgebung am 30. Juni 2018 in Villepinte bei Paris war von der im Iran verbotenen Oppositionsgruppe NWRI organisiert worden.

Ein Urteil in dem Prozess wird frühestens gegen Ende Dezember erwartet. Den Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft.





