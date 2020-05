Außenminister Jean Asselborn hat am Dienstag wegen der Grenzkontrollen in Deutschland an Innenminister Horst Seehofer geschrieben.

Protestschreiben nach Berlin

Teddy JAANS Außenminister Jean Asselborn hat am Dienstag wegen der Grenzkontrollen in Deutschland an Innenminister Horst Seehofer geschrieben.

Außenminister Jean Asselborn hat am Dienstag ein Protestschreiben nach Berlin geschickt. Es gebe keinen ersichtlichen Grund, die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg aufrechtzuerhalten, so der luxemburgische Diplomatiechef an die Adresse von Innenminister Horst Seehofer. Dieser hatte am Montag die Verlängerung der Kontrollen an der deutschen Außengrenze beschlossen. Die Bürgermeister der 13 Moselgemeinden hatten ebenfalls am Montag mit einem gemeinsamen Brief protestiert und zudem die Europafahnen auf halbmast gesetzt.

Die Kontrollen würden die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region beeinträchtigen, so Asselborn und die Entwicklung der epidemiologischen Lage in Luxemburg stelle in keinster Weise eine Bedrohung für die Nachbarregionen dar. Zudem riskiere man, das Zusammenleben in der Großregion dauerhaft zu schädigen. Abschließend verweist er auf das Schengener Abkommen "welches eine der größten Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses darstellt“.

