Proteste in Italien: Premier Conte unter Druck

Demonstrationen auf den Straßen, Kritik von Gewerbetreibenden und Rückenschüsse aus der eigenen Regierungskoalition: Wegen des Mini-Lockdowns steht Italiens Premier massiv unter Druck.

Im Innenministerium und in den Polizeipräfekturen der größeren Städte Italiens herrscht inzwischen Alarmstufe rot: Am Montagabend haben sich die gewaltsamen Proteste gegen die neuen Anti-Covid-Maßnahmen der Regierung auf zahlreiche Städte im ganzen Land ausgebreitet. Die Schauplätze der Ausschreitungen: Mailand, Cremona, Turin und Triest im Norden, Rom, Pescara und Viareggio im Zentrum, Neapel, Lecce und Catania im Süden. Halb Italien ist in Aufruhr.

Zu besonders heftigen Krawallen kam es in Mailand und in Turin, wo Randalierer in stundenlangen Straßenschlachten Knall- und Rauchpetarden sowie Molotow-Cocktails in Richtung der Ordnungskräfte warfen ...