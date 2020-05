Proteste in den USA: Minneapolis brennt

Die Proteste gegen den Tod des Schwarzen George Floyd breiten sich wie ein Lauffeuer in amerikanischen Städten aus. US-Präsident Donald Trump droht mit Einsatz von Schusswaffen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Im Morgengrauen rückte die Nationalgarde an, die vor Banken, Supermärkten und Apotheken Stellung bezog. “Unsere Mission besteht darin, Leben zu schützen, Eigentum zu erhalten und das Recht auf friedliche Demonstrationen zu wahren”, teilte die Heimatschutz-Truppe mit, die der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz angesichts der eskalierenden Gewalt in Minneapolis und der Schwesterstadt St. Paul in Marsch gesetzt hatte.

Aufschrei der Empörung