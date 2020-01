176 Menschen sind tot, weil das iranische Militär eine ukrainische Passagiermaschine aus Versehen abgeschossen hat. Das Eingeständnis treibt Iraner auf die Straße. Präsident Trump warnt vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten.

Proteste gehen weiter: Trump warnt Iran vor gewaltsamem Vorgehen

176 Menschen sind tot, weil das iranische Militär eine ukrainische Passagiermaschine aus Versehen abgeschossen hat. Das Eingeständnis treibt Iraner auf die Straße. Präsident Trump warnt vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen Demonstranten.

(dpa) - Nach dem irrtümlichen Abschuss eines Passagierflugzeugs im Iran haben Hunderte Menschen gegen die Führung der Islamischen Republik protestiert. Unterstützung bekamen die Demonstranten von US-Präsident Donald Trump, der ihren Mut lobte und den Beistand Amerikas zusicherte. Auch die EU äußerte sich besorgt und rief zur Deeskalation auf.

Botschafter genießen im Gastland Immunität, so sind sie vor straf- und zivilrechtlicher Verfolgung geschützt. Am Sonntag wurde Botschafter Rob Macaire ins Außenministerium in Teheran einbestellt. Ein iranischer Abgeordneter forderte sogar, ihn auszuweisen.



Die Demonstranten in Teheran empörten sich über das Eingeständnis der Staatsführung, doch für den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich zu sein. Zuvor hatten die Behörden das tagelang abgestritten und von einem Technikdefekt gesprochen. Bei dem Abschuss starben 176 Menschen, darunter nach Angaben Teherans 147, die auch die iranische Staatsbürgerschaft hatten.



Versehentlich abgeschossen

Die Revolutionsgarden erklärten nunmehr, die Maschine sei inmitten der militärischen Konfrontation mit den USA versehentlich als feindlicher Marschflugkörper eingestuft und dann abgeschossen worden. Präsident Hassan Ruhani versprach eine gründliche Untersuchung und sagte, der „unverzeihliche Vorfall“ werde juristisch konsequent verfolgt. Zudem sollten die Opferfamilien entschädigt werden.



Ähnlich äußerte sich der oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, der sein tiefstes Mitgefühl ausdrückte und lückenlose Aufklärung forderte. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj nahm eine Entschuldigung Ruhanis an und kündigte an, Entschädigungsforderungen zu übersenden.

Seit dem Vorfall haben mehrere ausländische Fluggesellschaften, auch Lufthansa und Austrian Airlines, ihre Flüge nach Teheran eingestellt. Die Lage war eskaliert, nachdem die USA den iranischen Top-General Ghassem Soleimani Anfang Januar in Bagdad gezielt getötet hatten. Nach dem Vergeltungsangriff des Irans auf von den USA genutzte Militärstützpunkte im Irak hatten Trump und Ruhani angekündigt, den Konflikt auf die politische Ebene zurückführen zu wollen.



Britischer Botschafter kurzeitig festgesetzt

Der britische Botschafter wurde am Samstagabend in Teheran eine halbe Stunde lang festgesetzt, wie er auf Twitter schrieb. Zuvor habe er an einer Trauerkundgebung für die Absturzopfer teilgenommen. Diese habe er jedoch nach fünf Minuten verlassen, als Parolen gerufen worden seien. Er habe nicht an einer Demonstration teilgenommen, betonte er. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete dagegen, Macaire habe vor der Universität Amir Kabir Demonstranten animiert, „radikale Aktionen“ durchzuführen.



Detained half an hour after leaving the area. Arresting diplomats is of course illegal, in all countries. See comments by Foreign Secretary @DominicRaab. https://t.co/djpr99iSwI — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

Der britische Außenminister Dominic Raab sprach von einer grundlosen und unbegründeten Festnahme. Auch die Bundesregierung rügte die Festsetzung als „völlig inakzeptablen Verstoß gegen internationales Recht“. Frankreich sprach seine Solidarität aus. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich „sehr besorgt“ und verlangte die volle Einhaltung des Wiener Übereinkommens, das die Immunität von Diplomaten regelt.

Irans Vizeaußenminister Seyed Abbas Araghchi schrieb auf Twitter, die Polizei habe Macaire als einen „unbekannten Ausländer“ festgesetzt, der an einer illegalen Versammlung beteiligt war. Als seine Identität klar war, sei er innerhalb von 15 Minuten frei gekommen.

Weitere Kundgebungen in Iran

Auch am Sonntag gab es im Iran wieder Proteste. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Isna beteiligten sich Hunderte an Kundgebungen an den Universitäten Beheschti und Alarme Tabatabei. Viele forderten den Rücktritt der Verantwortlichen für den Abschuss und den Vertuschungsversuch. Augenzeugenberichten zufolge wurden in Teheran Polizei- und Sicherheitskräfte wegen eventueller Demonstrationen an verschiedenen Plätzen stationiert. In sozialen Medien machten weiter Unmutsäußerungen die Runde.



#IranProtests in Teheran auf dem Azadi Platz am 12.01.2020 https://t.co/pcbm0IfgdJ — Noushin (@Nou_shin) January 12, 2020





Students of Kermanshah Razi University protest against Ali Khamenei#IranProtests pic.twitter.com/Y3AYnwmHMA — @stangestani (@stangestani2) January 12, 2020

US-Warnungen vor gewaltsamen Vorgehen

US-Präsident Donald Trump hat die iranische Führung vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen regierungskritische Demonstranten gewarnt. „Töten Sie nicht ihre Demonstranten“, schrieb Trump am Sonntag ganz in Großbuchstaben auf Twitter. „Tausende sind von Ihnen bereits getötet oder inhaftiert worden.“ Trump warnte: „Die Welt sieht zu. Noch wichtiger ist, dass die USA zuschauen.“ Später wiederholte er die Twitter-Nachricht auf Persisch. Bereits am Samstag hatte der Präsident den Demonstranten im Iran in Twitter-Nachrichten auf Englisch und Persisch die Unterstützung der USA zugesichert.



To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020





به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستاده‌ام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

In einem weiteren Tweet forderte Trump, die iranische Regierung müsse Menschenrechtsorganisationen erlauben, die anhaltenden Proteste zu beobachten und darüber zu berichten. „Es kann weder ein weiteres Massaker an friedlichen Demonstranten noch eine Abschaltung des Internets geben. Die Welt sieht zu.“



To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Im Atomkonflikt des Irans mit den USA wollen Deutschland und Russland trotz der jüngsten Rückschläge an dem Abkommen von 2015 festhalten. Beide Länder seien dafür, diese Vereinbarung weiter umzusetzen, sagte Kremlchef Wladimir Putin nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel in Moskau. Merkel betonte, alle diplomatischen Kanäle müssten genutzt werden. Ziel sei, dass der Iran keine Atomwaffen bekomme.



Iran kann Atomprogramm unbegrenzt weiterführen

Putin erinnerte daran, dass es der Ausstieg der USA war, der dazu geführt habe, dass der Iran seine freiwilligen Verpflichtungen aus dem Abkommen ausgesetzt habe. Der Iran hatte vor wenigen Tagen angekündigt, keine Beschränkungen für die Anzahl und Modelle seiner Zentrifugen mehr zu beachten. Damit kann das Land sein Atomprogramm nun unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern.



In dem Atomabkommen mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland hatte sich der Iran verpflichtet, sein Nuklearprogramm so zu gestalten, dass das Land keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA verhängten nach ihrem Ausstieg aus dem Abkommen massive Sanktionen gegen Teheran.

Merkel, Macron und Johnson: Iran muss zu Atomdeal zurückkehren

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran eindringlich aufgerufen, seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen mit dem Westen wieder einzuhalten. „Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass der Iran zur vollumfänglichen Einhaltung seiner Verpflichtungen aus der Wiener Nuklearvereinbarung zurückkehrt“, betonten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson in einer am Sonntagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung.

Nach dem Rückzug der USA aus dem Abkommen hätten die verbliebenen Teilnehmer - China, Deutschland, Frankreich, Russland, Großbritannien, der Iran sowie die Europäische Union als Koordinator ihr dauerhaftes Bekenntnis zum Erhalt der Wiener Nuklearvereinbarung erklärt. „Wir haben unsere tiefe Sorge über die Maßnahmen ausgedrückt, die der Iran im Widerspruch zu seinen Verpflichtungen seit Juli 2019 ergriffen hat. Diese Maßnahmen müssen umgekehrt werden“, heißt es in der Erklärung. Dem Abkommen komme eine Schlüsselrolle bei der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen zu. „Wir bleiben dem Erhalt der Wiener Nuklearvereinbarung verpflichtet“, stellen Merkel, Macron und Johnson klar.

Irans einzige Olympia-Medaillengewinnerin flieht

Kimia Alisadeh verlässt den Iran. Sie ist die einzige Sportlerin des Landes, die jemals eine Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen hat. Ihre Flucht begründet die Taekwondo-Kämpferin damit, dass sie "eine der Millionen unterdrückten Frauen" in der Islamischen Republik sei.



BBC News - Kimia Alizadeh: Iran's only female Olympic medallist defects https://t.co/CuFQRqloO8 — Abideen Tetlay (@AbideenTetlay) January 12, 2020