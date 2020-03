Proteste gegen Frauenmorde in Mexiko: "Ein Tag ohne uns"

Mexikos Frauen lassen am Montag die Wirtschaft des Landes still stehen. Sie protestieren gegen die zunehmende Gewalt gegenüber Frauen und die Ungleichbehandlung.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko City)

Luby Springall greift zur Kreide, geht in die Knie und schreibt mit ausladenden Bewegungen: „Erinnern wir an und ehren wir alle Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind”. Springall schreibt diesen Satz auf das Mahnmal für die getöteten Frauen in Mexiko Citys Stadtteil Polanco.

Und ehren heißt für die bekannte Architektin nicht nur am Weltfrauentag zu demonstrieren, sondern vor allem auch, am Montag in den Streik zu treten ...