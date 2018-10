Im Wahlkampf provozierte der Rechtspopulist Jair Bolsonaro immer wieder mit rassistischen Ausfällen und markigen Parolen. Doch was hat er jetzt vor?

„Projekt Phönix“: Die Pläne von Brasiliens künftigem Präsidenten

Im Wahlkampf provozierte der Rechtspopulist Jair Bolsonaro immer wieder mit rassistischen Ausfällen, markigen Parolen und seinem Faible für das Militär. Doch jetzt steht er vor komplexen Herausforderungen. Was hat er vor?

(dpa) - Eine Welle der Empörung über die verkrusteten Strukturen der traditionellen Politik, die weitverbreitete Korruption und die immer weiter eskalierende Gewalt haben den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro in den brasilianischen Präsidentenpalast gespült. Bei der inneren Sicherheit vertritt der schneidige Ex-Offizier radikale Ansichten, in der Wirtschaftspolitik schlingert er zwischen neoliberalen Ideen und Protektionismus. Was können Brasilien und die Welt von dem neuen Staatschef erwarten?