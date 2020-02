Prognosen: SPD gewinnt Bürgerschaftswahl in Hamburg

Erstarkte Grüne und eine Schlappe für die Rechtspopulisten in Hamburg. Und die Sozialdemokraten können ihre Hochburg verteidigen.

(dpa) - Bei der Regionalwahl im deutschen Bundesland Hamburg hat die regierende rot-grüne Koalition am Sonntag nach ersten Prognosen ihre Mehrheit klar vereidigt.

Nach den Berechnungen von ARD und ZDF bleibt die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher trotz Stimmenverlusten stärkste Partei. Sie liegt deutlich vor den erstarkten Grünen.

Demnach erzielte die SPD 37,5 bis 38 Prozent (2015: 45,6 Prozent). Die Grünen konnten mit 25,5 Prozent (2015: 12,3) ihren Stimmenanteil in etwa verdoppeln.

Die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel sackten weiter aber und landen mit 11,0 bis 11,5 Prozent (2015: 15,9) auf Platz drei. Die Partei Die Linke kam auf 9,0 bis 9,5 Prozent (2015: 8,5).

AfD wohl nicht mehr im Parlament

Die rechtspopulistische AfD wäre mit 4,6 bis 4,8 Prozent (2015: 6,1) nicht mehr im Parlament vertreten. Die Liberalen (FDP) müssen mit 5,0 Prozent (2015: 7,4) um den Wiedereinzug bangen. Mit ersten Hochrechnungen wird gegen 19.15 Uhr gerechnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird wegen des komplizierten Wahlsystems erst für Montagabend erwartet.

Zweitgrößte Stadt Deutschlands

Die Hansestadt Hamburg ist mit 1,85 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Wie die Hauptstadt Berlin ist sie ein eigenes Bundesland. Die Sozialdemokraten stellten dort seit dem Zweiten Weltkrieg die meiste Zeit den Regierungschef.

Bürgerschaftswahl: Berlin blickt am Sonntag nach Hamburg Vor lauter Thüringen und CDU-Chaos verpasst Deutschland fast, dass am Sonntag Hamburg die Politik-Zentrale ist.

Der Erfolg der Sozialdemokraten in einer ihrer letzten Hochburger könnte die große Koalition aus CDU, CSU und SPD in Berlin stabilisieren. Die SPD, die vor der Ära Merkel in Deutschland noch den Bundeskanzler stellte, hat bei den Bundestagswahlen seit Merkels Amtsantritt 2005 stark Stimmen eingebüßt und kam bei der Europawahl 2019 nur noch auf 15,8 Prozent. Die „GroKo“ (große Koalition) wurde deshalb innerhalb der Partei immer wieder in Frage gestellt.

Das Hamburger Ergebnis bestätigt auch den Aufstieg der Grünen in Deutschland, die sich seit der Europawahl als zweistärkste Kraft auf nationaler Ebene hinter den Christdemokraten etabliert haben. In Hamburg waren sie bei der Europawahl, wie in neun der zehn größten deutschen Städte, stärkste Kraft geworden. Bei der Bürgerschaftswahl wirkte aber anscheinend der Amtsbonus des populären Bürgermeisters Tschentscher zugunsten der SPD.

Freiwillige sortieren Stimmzettel in der Alsterdorfer Sporthalle. Foto: dpa

So bescheinigten in einer aktuellen Umfrage 67 Prozent der Hamburger Tschentscher eine gute politische Arbeit. 56 Prozent sagten, er sei das Hauptargument SPD zu wählen.

Die Bürgerschaftswahl ist nach bisherigem Stand die einzige Landtagswahl in Deutschland 2020. Die jüngsten Ereignisse bei der gescheiterten Regierungsbildung in Thüringen könnten sich auf das Wahlergebnis am Sonntag mit ausgewirkt haben.

In dem ostdeutschen Bundesland war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden - weil außer den Christdemokraten auch die Abgeordneten der AfD für ihn stimmten. Eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten hatten aber alle Parteien zuvor ausgeschlossen, und Kemmerich trat nach wenigen Tagen zurück.

Im Gefolge der Thüringer Ereignisse kündigte auch die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug an. Bei den Christdemokraten ist nun der Kampf um ihre Nachfolge in vollem Gange. Die FDP sackte ebenso wie die CDU in Hamburg gegenüber 2015 deutlich ab. Sollte die AfD aus der Bürgerschaft fliegen, wäre es das erste Mal, dass die 2013 gegründete Partei aus einem Landesparlament wieder ausscheidet.

Die nächste Bundestagswahl steht in Deutschland regulär im Herbst 2021 an. Merkel will dann nicht mehr kandidieren. Der oder die neue CDU-Vorsitzende hätte gute Chancen auf ihre Nachfolge.

