Prinz Philip in Zitaten: "Willkommen, Herr Reichskanzler"

Der britische Prinzgemahl starb im Alter von 99 Jahren. Die Briten werden Prinz Philip vermissen - nicht nur wegen seiner repräsentativen Fähigkeiten, sondern auch wegen seiner nicht immer passenden Sprüche.

(dpa/tom/jt) - Prinz Philip war zeit seines Lebens ein großer Sprücheklopfer. Die Briten ertrugen den teils fragwürdigen Humor des Ehemanns von Queen Elizabeth II. stets mit Fassung. Nun ist der schlagfertige Royal für immer verstummt: Prinz Philip starb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren.

Geboren wurde Philip 1921 als wahrhafter Weltbürger auf der griechischen Insel Korfu. Sein Vater war Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark, seine Mutter Prinzessin Alice von Battenberg aus dem Geschlecht der Großherzöge von Hessen.



Für die Hochzeit mit Elizabeth musste er den Prinzen-Titel und seine Nationalität aufgeben. Auch seinen Namen legte er ab: aus Battenberg wurde Mountbatten. So hatte sich die britische Linie der Battenbergs im Ersten Weltkrieg umbenannt, in dem sich Großbritannien und das Deutsche Reich als Feinde gegenüberstanden. Philip bekam dafür eine ganze Reihe neue Titel zugesprochen: Herzog von Edinburgh, Graf von Merioneth, Baron Greenwich und His Royal Highness - Seine Königliche Hoheit.



Der Mann im Schatten der britischen Königin war allerdings nicht nur bekannt dafür, seine repräsentative Rolle perfekt auszufüllen - 2017 scherzte er bei einer Einweihungszeremonie, er sei der „erfahrenste Gedenkplattenenthüller der Welt“. Prince Philip war außerdem schon fast berüchtigt für seine nicht immer politisch korrekte Schlagfertigkeit.



Prinz Philips Entgleisungen:



Einer seiner bekannteren Sprüche betraf einen schlampig eingebauten Sicherungskasten, der dem Prinzgemahl einmal bei der Visite einer Fabrik auffiel - den habe "bestimmt ein Inder eingebaut", konstatierte Prinz Philip. Einen Fahrlehrer in Schottland soll er 1995 gefragt haben, wie der es fertig bringe, "die Einheimischen lange genug vom Trinken abzuhalten, damit sie die Prüfung schaffen". Und den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßte er 1997 auf Deutsch mit "Willkommen, Herr Reichskanzler."