Der Herzog von Edinburgh wird am 17. April begraben. Die Zeremonie wird nicht nur wegen der Corona-Pandemie zurückhaltend ausfallen.

International 3 Min.

Prince Philips Begräbnis: die „Operation Forth Bridge“

Der Herzog von Edinburgh wird am 17. April begraben. Die Zeremonie wird nicht nur wegen der Corona-Pandemie zurückhaltend ausfallen.

(dpa/tom) - Auf den Tod von Prinz Philip folgt die „Operation Forth Bridge“. Der Begriff - nach der gleichnamigen Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth nahe der schottischen Hauptstadt Edinburgh - bezeichnet den bereits abgesprochenen Ablauf bis zur Beerdigung des Ehemanns von Königin Elizabeth II. Lange vorbereitet, tritt der Plan nun in Kraft. Der Code für den Tod der Queen ist ebenfalls seit Jahren bekannt: „Operation London Bridge“.

Landesweite Trauerwoche

Bis zur Beerdigung des Herzogs von Edinburgh am Samstag, 17. April um 15 Uhr (Ortszeit) gilt demnach eine landesweite Trauerzeit. Die Queen und andere Royals werden keine Termine wahrnehmen - das bedeutet, dass die Königin als Staatsoberhaupt in dieser Zeit keine Gesetze mit ihrer Unterschrift in Kraft setzen kann.

Prinz Philip, der Mann im Hintergrund – auch in Luxemburg Prinz Philip ist tot. Frenetisch gefeiert wurde der Duke of Edinburgh bei seinem Luxemburg-Besuch 1976. Doch im Mittelpunkt stand die Queen.

Im Parlament in London wird der königliche Zeremonienstab in schwarzes Tuch geschlagen, die Abgeordneten tragen schwarze Bänder am linken Arm und männliche Parlamentarier eine schwarze Krawatte. Auch die Königsfamilie wird in der gesamten Zeit nur in Trauerkleidung erscheinen und Armbinden tragen. Flaggen wehen auf halbmast.

Zeremonielles Begräbnis

Ein Staatsbegräbnis ist per Definition für Monarchen reserviert. Als Prinzgemahl steht dem Herzog von Edinburgh ein sogenanntes „zeremonielles Begräbnis“ zu - die gleiche Kategorie, zu der das Begräbnis der Königinmutter Elizabeth Bowes-Lyon (im Volksmund „Queen Mum“) im Jahr 2002 zählte.

Prinz Philip in Zitaten: "Willkommen, Herr Reichskanzler" Der britische Prinzgemahl starb im Alter von 99 Jahren. Die Briten werden Prinz Philip vermissen - auch wegen seiner nicht immer passenden Sprüche.

Allerdings soll der Prinz gesagt haben, er wünsche kein Aufheben („a funeral of minimal fuss“, schreibt die BBC). Erwartet wird daher eine eher privatere Zeremonie, militärisch angehaucht, in der St George's Chapel im Schloss Windsor, wo Philip seit Beginn der Pandemie mit der Queen residierte. Philip liegt bis zum Begräbnis demzufolge auch nicht öffentlich aufgebahrt („in state“), sondern in der „Private Chapel“ am anderen Ende von Schloss Windsor.

Die Standarte und der Säbel

Der Sarg des Herzogs von Edinburgh ist mit seiner persönlichen Standarte bedeckt, darauf liegt ein Blumenkranz. Die Standarte besteht aus vier Elementen, die die Herkunft Philips repräsentieren: Oben links drei Löwen und Herzen aus dem Wappen der dänischen Königsfamilie, oben rechts das weiße Kreuz auf blauem Grund aus der griechischen Nationalflagge, unten links schwarze und weiße Streifen aus dem Wappen der Familie von Philips Mutter, Mountbatten (Battenberg) und unten rechts die Burg als Symbol für Edinburgh.

Die Standarte von Prince Philip Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Auch Philips Offiziersmütze der Royal Navy (der Herzog bekleidete seit 2011 den Rang eines „Lord High Admiral“) und sein Paradesäbel werden auf dem Sarg platziert.

Im Land Rover zur St. George's Chapel

Am 17. April wird der Sarg von einer Ehrengarde der Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards in den Innenhof von Windsor Castle getragen. Dort werden ihm verschiedene Abordnungen der britischen Streitkräfte die letzte Ehre erweisen. Anschließend wird der Sarg in einem speziell für diesen Zweck unter Mitwirkung Philips entworfenen Land Rover zur St. George's Chapel gefahren. Mitglieder der königlichen Familie, darunter Philips Sohn Prince Charles, werden dem Wagen zu Fuß folgen. Um 15 Uhr wird in der St. George's Chapel der Gottesdienst mit einer landesweiten Schweigeminute beginnen. Der Gottesdienst wird gehalten vom Dean of Windsor und dem Erzbischof von Canterbury. Danach wird Prinz Philip in der königlichen Gruft unter der Kapelle beigesetzt. Dort liegen bereits zahlreiche Angehörige des Königshauses, unter anderem König Heinrich VIII. (1491-1547), König Charles I. (1600 - 1649), Queen Elizabeths Vater König George VI. (1895 - 1952) und die Queen Mum (1900 - 2002).

Kleinere Zeremonie auch wegen Corona

Wohl auch wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Regeln im Vereinigten Königreich fällt das Begräbnis aber vermutlich ohnehin kleiner aus als in normalen Zeiten. Fraglich ist auch, ob ausländische Ehrengäste überhaupt zur Zeremonie kommen können. Für die Einreise nach Großbritannien sind nämlich strenge Regeln in Kraft: Ankommende müssen sich für zehn Tage in Selbstisolation begeben. Wer aus einem als Hochrisikogebiet ausgewiesenen Land kommt, etwa aus Südafrika oder Südamerika, muss sogar in Hotel-Quarantäne. Die Regel gilt auch für Journalisten, die über die Trauerfeierlichkeiten berichten wollen.