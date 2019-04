Egal ob Brexit-Befürworter oder -Gegner: Die meisten Kommentatoren scheinen sich einig darüber, dass die aktuelle Situation im Londoner Regierungsviertel untragbar ist.

Pressestimmen zum Brexit-Chaos

Egal ob Brexit-Befürworter oder -Gegner: Die meisten Kommentatoren scheinen sich einig darüber, dass die aktuelle Situation im Londoner Regierungsviertel untragbar ist.

(dpa/SC) – Auch am Montag kam es nach einer erneuten Abstimmung im britischen Unterhaus zu keiner Einigung. Die Presse reagierte am Dienstagmorgen überwiegend mit Frust und Kritik.

Die Tageszeitung "The Guardian" nahm die erneute gescheiterte Abstimmung im britischen Parlament mit einer Prise Humor. Auf ihrer Titelseite prangerte am Dienstagmorgen eine Gruppe knapp bekleideter Klima-Demonstranten, die einer Sitzung im Parlament von den Zuschauerrängen beigewohnt hatten. Dazu die Überschrift "Krisengespräche bei Nummer 10" in Anlehnung an die offizielle Residenz britischer Premierminister in der Nummer 10 Downing Street und die Notsitzungen, die Theresa May am Dienstag dort wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen abhalten wird.



Guardian front page, Tuesday 2 April 2019: Crisis talks at No 10 as MPs reject soft Brexit options pic.twitter.com/XM3swKRPNR — The Guardian (@guardian) April 1, 2019

Nach einer erneuten Schlappe im Parlament hat Premierministerin Theresa May für Dienstag eine fünfstündige Kabinettssitzung einberufen, mit der Licht ins Dunkel des Brexit-Chaos gebracht werden soll. Normalerweise dauern solche Kabinettssitzungen nur rund 90 Minuten. May befinde sich "in einer Sackgasse" und die Konservative Partei habe sich selbst in eine ins Abseits manövriert, so der Guardian:

"Theresa May hat versucht, beide Flügel (in ihrer Partei) mit ihrem Brexit-Deal zusammenzuhalten. Dreimal gelang es jedoch nicht, genügend ihrer eigenen Abgeordneten zu überzeugen; auf beiden Seiten gab es Widerstand. Anstatt das EU-Referendum (von 2016) als einen Fehler anzusehen, der sich mithilfe kluger Ratschläge und vernünftiger Debatten beheben lässt, haben sich viele Konservative völlig irrational verhalten. Es scheint keine Limits für das zu geben, was die Fanatiker vom Rest der Welt an Entgegenkommen für Brexit-Großbritannien erwarten. In ihrer Vorstellung werden die Nationen Schlange stehen, um uns Handelsvorteile sowie den Zugang zu ihren Märkten zu geben und dabei auf den instinktiven Schutz ihrer eigenen Industrie zugunsten Großbritanniens verzichten. Dieses märchenhafte Denken hat Tory-Abgeordnete dazu verleitet, unerfüllbaren Träumen nachzujagen."

Auch nach einer zweiten Abstimmung über mögliche Brexit-Alternativen am Montag gab es im britischen Parlament keinen klaren Plan für einen Weg nach vorn. Foto: AFP/JESSICA TAYLOR/UK Parliament





Die britische Boulevardzeitschrift "The Daily Mail" bezeichnete die zweite parlamentarische Abstimmung über Brexit-Alternativen als "Farce". Den bevorstehenden Kabinettsitzungsmarathon, den May für Dienstag einberufen hat, nennt das Blatt die "Mutter aller Kabinettssitzungen".

Der "Daily Express", die dem britischen EU-Austritt eher positiv gegenüber steht, sprach mit ihrer Schlagzeile wohl vielen frustrierten Brexit-Befürwortern aus der Seele: "Wir haben für den Brexit gestimmt, und alles, was ihr sagt, ist Nein". Auch hier kommt das Wort "Farce" wieder zum Vorschein. "Nach einer weiteren Nacht der Farce in Westminster, nur zehn Tage bevor Großbritannien die EU verlassen wird" sei das Land weiterhin im Limbo, so der "Daily Express".

Der "Daily Mirror" hatte lobende Worte für Labour-Führer Jeremy Corbyn, der die Opposition vertritt. Er habe sich inmitten des Chaos als "Stimme der Vernunft" hervorgetan. Nicht so positiv fiel das Urteil des Blattes über die Führungskompetenzen der Premierministerin Theresa May aus. Ihr sei die Schuld an dem Durcheinander und den "chaotischen Szenen" im britischen Parlament zu geben, so der "Daily Mirror".

Brexit has made us all tired and emotional and we just want a nice naphttps://t.co/AcwEDe6FrI pic.twitter.com/W35SniGOV2 — Mirror Politics (@MirrorPolitics) April 2, 2019

Die "Times" sieht in dem vermeintlichen Chaos allerdings immer noch einen möglichen Weg nach vorne für die Premierministerin. Sie könnte "eine weitere Abstimmung über ihren Deal nun mit Parlamentswahlen verknüpfen", so die Zeitung. Das wäre dann bereits das vierte Mal, dass May dem Parlament ihren Deal zur Abstimmung vorlege.

Die "Financial Times" war das Brexit-Chaos vermutlich leid und entschied sich dagegen, die erneute Abstimmung vom Montag auf ihrer Titelseite überhaupt zu erwähnen.



Die konservative schwedische Tageszeitung "Svenska Dagbladet" meint am Dienstag zum Stand des Brexits: "In den vergangenen Wochen ist im Grunde jeder Tag im Unterhaus ein Schicksalstag gewesen. Die Autorität der Regierung ist pulverisiert worden. Das Parlament konnte sich bislang nur darauf einigen, Nein zu sagen." Das Blatt sieht die Alternativen eines erneuten Referendums und einem Verbleib in der Zollunion als die Wahrscheinlichsten an, allerdings weist es darauf hin, dass beide "risikoreich" wären.