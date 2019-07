Die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin hat ein großes Medienecho ausgelöst. Die Reaktionen im Überblick.

Pressestimmen: "Ursula von der Leyen hat nicht viel Zeit"

„The Times“ (London): Zweifel an von der Leyens Führungskraft

„In ihrer Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission wird es nicht um großartige französisch-deutsche Projekte der Vergangenheit wie den Euro gehen, sondern darum, die Reihen geschlossen zu halten, während eine zerstrittene EU mit Herausforderungen wie Russland, China und die Präsidentschaft von Donald Trump konfrontiert ist.“

Die Tatsache, dass sie von Angela Merkel und Emmanuel Macron installiert wurde, dürfte kaum ein Quell der Stärke sein, sondern eher das Gegenteil. Es gibt echte Zweifel, ob sie genügend politischen Charakter und Mut hat, europäische Politik zu gestalten oder nicht einfach nur eine Marionette des französischen Präsidenten und der deutschen Kanzlerin sein wird, die sie zu dem gemacht haben, was sie ist.“



„Le Monde“ (Paris): Vom Schleudersitz zur EU-Kommissionspräsidentin

„Es gibt nichts, was eine politische Führungsperson, die in Ungnade zu fallen schien, daran hindert, eine unerwartete Rückkehr zum Ruhm zu genießen. Ministerin mit kritisierter Bilanz, umstrittener Redlichkeit und veränderter Popularität - diejenige, die einst als Kandidatin für die Nachfolge von (Bundeskanzlerin) Angela Merkel galt, schien auf einem Schleudersitz zu sitzen. Sie ist heute Präsidentin der Europäischen Kommission und die erste Frau, die dieses Amt innehat, das seit Walter Hallstein (1958-1967) nicht mehr von einem Deutschen besetzt war.“



„Corriere della Sera“ (Rom): Von der Leyen kann stark werden

„Es ist alles wie immer geblieben. Von der Leyen wurde mit der üblichen Methode gewählt. (...) Die einzige kleine Innovation wurde abgelehnt - nämlich dem Wähler den Spitzenkandidaten bekannt zu machen. Der Eindruck bleibt, dass die Wahl ein wenig transparentes Manöver hinter verschlossenen Türen war. Paradoxerweise hat diese veraltete Methode aber ein politisches Ergebnis gebracht, der zur Stärke der Frau werden kann, die dem Luxemburger Jean-Claude Juncker folgt. Ursula von der Leyen hat kein kleines Land hinter sich (...). Daraus kann sie Führungsstärke gewinnen. Sie wird möglicherweise autonomer sein als viele ihrer Vorgänger. (...) Und es darf natürlich nicht unterschätzt werden, dass erstmals eine Frau an die Spitze der Kommission gewählt wurde. Auch das wird auf jeden Fall zur Stärke beitragen.“



"Die Welt" (Berlin): Knapp gewonnen

"Sie hat alles auf eine Karte gesetzt – und knapp gewonnen. Ursula von der Leyen ist volles Risiko gegangen und wurde am Ende dafür belohnt. Ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin ist nicht nur ein persönlicher Triumph, es ist tatsächlich auch eine gute Nachricht für Europa. Denn der Sieg der konservativen Politikerin ist getragen von pro-europäischen und liberalen Kräften und wird immerhin außerhalb Deutschlands auch von Sozialdemokraten gestützt."



"Süddeutsche Zeitung" (München): Alles andere als eine naheliegende Kandidatin

"Sie hat es geschafft. Das hat sie strategischen Fehlern des EU-Parlaments, insbesondere der sozialdemokratischen Parteienfamilie, der Sturköpfigkeit einiger Staats- und Regierungschefs, aber auch ihrer schmissigen, polyglotten Rede am Dienstagmorgen vor den EU-Abgeordneten zu verdanken. All das verhalf Ursula von der Leyen (CDU) am Abend zu einer Mehrheit im Parlament, die in den Wochen zuvor unsicher war. Denn die erfolgsarme deutsche Verteidigungsministerin der vergangenen fünfeinhalb Jahre war alles andere als eine naheliegende Kandidatin."



"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Historisches Ereignis

"Ursula von der Leyens Präsidentschaft ist in mehrfacher Hinsicht ein Bruch mit dem, was lange Zeit in Brüssel üblich war. Sie ist die erste Deutsche seit mehr als fünfzig Jahren auf diesem Posten. Dass ihre Nationalität in der Debatte der vergangenen Tage praktisch keine Rolle spielte, hat nicht allzu viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gefunden. Dabei ist es ein beeindruckender Beleg dafür, wie die Zusammenarbeit in der EU historisches Misstrauen abgeschliffen hat. Noch vor zwanzig Jahren wäre in Brüssel (und Berlin) ein Haupteinwand gegen einen deutschen Kandidaten gewesen, dass er deutsch ist."



"Bild" (Berlin): Ursula von der Leyen hat nicht viel Zeit

"Niemand ist geeigneter für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin als von der Leyen. Aber: Es gibt auch gute Gründe dafür, dass so viele Menschen in Europa sich zwar als Europäer fühlen und dennoch voller Skepsis auf das träge Bürokratiemonster Brüssel blicken. Nirgendwo wirkt Politik abgehobener und entkoppelter als in der Hauptstadt der EU. Ursula von der Leyen hat nicht viel Zeit, Brüssel zu verändern, bevor Brüssel sie verändert. Und es braucht dringend Veränderung."

„NZZ“ (Zürich): Von der Leyen ist eine überzeugte Europäerin

„Sie ist eine in der Wolle gefärbte Europäerin und wurde wohlwollend auch schon als "postnationale Deutsche" bezeichnet. Davon zeugen ihre weltläufige Biografie, aber auch ihre kulturelle und gesellschaftliche Gewandtheit, die sie in verschiedensten Umgebungen mit unterschiedlichen Menschen einbringen kann. Sie ist ein großes Talent, wenn es darum geht, Politik zu erklären, medial darzustellen und begreifbar zu machen. Davon kann Brüssel zweifellos profitieren. Auch wenn manchen ihr wie "ins Gesicht gemeißeltes Strahlen" auf die Nerven geht – vielleicht hellt es die verblassten europäischen Sterne etwas auf.“



„Kommersant“ (Moskau): Ursula von der Leyen ist für einen Dialog mit Russland

„Zur Außenpolitik hat sich Ursula von der Leyen praktisch gar nicht geäußert. Aber ihre Position zu Russland hat sie schon im Frühjahr 2018 formuliert. Damals sagte Frau Ursula von der Leyen in einem Interview der "Bild am Sonntag", dass der Kreml Schwäche nicht verzeiht und ein Feindbild braucht, während die "freie westliche Gesellschaft" in dieser Hinsicht kein Verlangen zeigt. Sie hat auch gesagt, dass es wichtig sei, offen zu bleiben für einen Dialog, aber dabei gleichzeitig seinen Standpunkt zu verteidigen.

Ihre damals häufig in den Medien zitierte Formulierung, mit Moskau aus einer Position der Einheit und Stärke heraus den Dialog zu führen, hat in Russland wilde Reaktionen ausgelöst. Der Verteidigungsminister der Russischen Föderation, Sergej Schoigu, meinte damals, dass die Kollegen aus Deutschland lieber mal "200 Jahre" lang schweigen sollten. "Vielleicht sollten sie auch einmal bei ihren Großvätern nachhorchen, was es heißt, mit Russland aus einer Position der Stärke zu sprechen. Sie können das wahrscheinlich erklären", warnte er.“

„Pravda“ (Bratislava): Von der Leyen ist keine schlechte Wahl

„Das knappe Wahlergebnis für Ursula von der Leyen kann zwar signalisieren, dass ihre Position nicht stark sein wird. Mehr aber ist es eine Botschaft an den Europäischen Rat, dass vielen Abgeordneten die Form der Auswahl nicht gefallen hat. (...) Ursula von der Leyen ist nämlich gar keine so schlechte Wahl. Zwar hat sie keine Erfahrung mit dem Führen einer Regierung, dafür kennt sie sich gut in den internationalen Beziehungen aus und ist vor allem eine überzeugte Europäerin. Für manche sogar zu überzeugt, denn sie würde den Prozess der europäischen Einigung am liebsten bis zu den Vereinigten Staaten von Europa durchziehen.

Aus der Sicht der Visegrad-Gruppe steht von der Leyen Mitteleuropa sicher näher als der Niederländer Frans Timmermans. Doch indem (der ungarische Regierungschef Viktor) Orban und (der Parteichef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw) Kaczynski den niederländischen Sozialisten ablehnten, haben sie sich nicht sehr geholfen. Denn von der Leyen wird die europäischen Werte ebenso entschlossen durchsetzen wie er und wird wohl kaum nachgeben, wenn es um den Rechtsstaat in beiden Ländern geht.“

„Lidove noviny“ (Prag): Von der Leyen hat es allen recht gemacht

„Als Ursula von der Leyen um Unterstützung warb, erschien sie nicht als Siegerin der Wahl, sondern vielmehr als diejenige, die sich bei allen einschmeicheln muss. Sie schmeichelte sich bei den Sozialisten, ohne deren Stimmen sie nicht ausgekommen wäre, mit Bemühungen um weitere europäische Steuern und einen europäischen Mindestlohn ein. Doch sie schmeichelte sich mit der Forderung nach Klimaneutralität bis 2050 auch bei den Grünen ein, die von vornherein gesagt hatten, dass sie nicht für sie stimmen werden.

War das nur Teil des Rituals? Oder gibt dies bereits ein Bild der künftigen Ausrichtung der EU ab? Das ist schwer zu sagen. Wer über von der Leyen nun schon den Stab bricht, sollte berücksichtigen, dass in Deutschland bald eine Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Postkommunisten regieren könnte. Daneben würde die neue EU-Kommissionschefin wie ein rationales Bollwerk gegen ein radikales Deutschland wirken.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam): Politische Zeitbombe wurde entschärft

„Das Wahlergebnis ist ein Rückschlag für von der Leyen. Eine knappe Mehrheit, die möglicherweise mit Hilfe von Euroskeptikern und bald abziehenden britischen Parlamentariern erreicht wurde, schwächt ihre Ausgangsposition. (...)



Wäre sie abgelehnt worden, wäre es zu einem "Krieg der Institutionen" zwischen den Regierungschefs (die von der Leyen nominiert hatten) und dem Parlament gekommen - mit für die EU lähmenden Sommerwochen voller Krisengesprächen und einem Sonder-EU-Gipfel. Der Druck der Hauptstädte auf die Parlamentarier in den letzten Tagen und die Versprechungen von der Leyens an das Parlament haben diese politische Zeitbombe entschärft.“