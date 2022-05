In Sachen Pressefreiheit ist derzeit bei Weitem nicht alles in Butter. Luxemburg rutscht weiter ab und belegt Rang 21.

„Reporter ohne Grenzen“

Pressefreiheit durch Krisen und Kriege bedroht

(dpa/TJ) – In ihrer 20. Ausgabe erscheint die Rangliste der Pressefreiheit der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ (ROG) in diesem Jahr zum Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai. Insgesamt werden zwölf Länder mehr in der schlechtesten Kategorie „sehr ernste Lage“ aufgeführt – und damit mit 28 so viele wie noch nie.

Auch zählte ROG Ende 2021 so viele inhaftierte Journalistinnen und Journalisten wie noch nie. Auf den hintersten Plätzen landeten in der Rangliste Myanmar und Iran sowie erneut Turkmenistan, Eritrea, Nordkorea und China. Die Top-Platzierungen machen wie zuvor die skandinavischen Länder weitgehend unter sich aus: Norwegen kommt zum sechsten Mal in Folge auf Platz 1. Es folgen Dänemark und Schweden.



Mit einer neuen Methodik wurde die Situation für Journalistinnen, Journalisten und Medien in 180 Staaten und Territorien verglichen. In die Rangliste der Pressefreiheit 2022 fließen Daten von Anfang 2021 bis Ende Januar 2022 ein. In Ländern, in denen sich die Lage der Pressefreiheit seit Januar dramatisch verändert hat (Russland, Ukraine und Mali) wurden Entwicklungen bis einschließlich März 2022 berücksichtigt.

Hie gelangen Sie zur kompletten Liste von ROG.

Luxemburg rutscht einen Platz ab

Das Großherzogtum belegt auf der aktuellen Liste Platz 21 und bekommt 79,81 Punkte. Die Bewertung von ROG lautet „zufriedenstellend“. 2021 hatte es einen Platz höher gelegen, 2020 hatte es sogar Rang 17 belegt.

Verschlechterung in Deutschland

Die Organisation verwies auf eine Verschlechterung der Lage der Pressefreiheit in Deutschland. In der aktuellen Rangliste der Organisation kommt Deutschland unter 180 Ländern auf Rang 16 - nach Rang 13 im Vorjahr. Für die leichte Verschlechterung seien drei Gründe zentral, hieß es: eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährde, abnehmende Medienvielfalt sowie allen voran Gewalt bei Demonstrationen.



Papst dankte Journalisten

Papst Franziskus hatte bereits am Sonntag Journalisten weltweit für ihren Einsatz gedankt. „Ich ehre die Journalisten, die persönlich für das Recht der Pressefreiheit bezahlen“, sagte der 85-Jährige auf dem Petersplatz im Vatikan aus Anlass des Tags der Pressefreiheit. Im vergangenen Jahr seien 47 Journalisten getötet und Hunderte bei ihrer wichtigen Arbeit festgenommen worden, so der Papst weiter.

Unterdessen eröffnete anlässlich des Gedenktages die Unesco mit der Verleihung des Guillermo-Cano-Preis an den Belarussischen Journalistenverband BAJ ihre Weltkonferenz zur Pressefreiheit.

