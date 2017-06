Von Pierre Leyers, Peking



So eine Mauer hätte Donald Trump wohl auch gerne an der Grenze zu Mexiko. Die Chinesen sind ihm zuvor gekommen, und zwar um zweitausend Jahre.



Die „Große Mauer“ wurde gebaut, um Schutz vor den Reiterhorden der mongolischen Steppe zu bieten. Die Anfänge dieses größten Bauwerks das die Menschheit jemals hervorgebracht hat, reichen bis in das neunte Jahrhundert vor Christus zurück. Die Ausmaße sind gewaltig. Die Befestigungsanlage, die das ausgedehnte Reich der Mitte abschirmen sollte, erstreckt sich vom ostchinesischen Meer bis zu der Wüste Gobi im Westen – eine Entfernung von über 6 000 Kilometer. Auf chinesisch heißt die Mauer „Wànli Chángchéng“, was soviel bedeutet wie „10 000 Li lange Mauer“. Ein Li entsprach im alten China etwa 500 heutigen Metern. 10 000 Li wären demnach 5 000 Kilometer, doch da die Zahl 10 000 im Chinesischen auch für Unendlichkeit steht, ist es richtig, die Bezeichnung mit „unvorstellbar lange Mauer“ zu übersetzen.

Auf der Mauer: Xavier Bettel erhält ein Willkommensgeschenk von Huang Jinzao, dem Präsidenten der nationalen Tourismusbehörde.

SIP

Als einer der am besten erhaltenen Abschnitte der Großen Mauer diente der von Premier Xavier Bettel besichtigte Teil Mutianyu einst als der nördliche Verteidigungswall der Hauptstadt und der kaiserlichen Gräber. Überwiegend aus Granit errichtet, ist die Mauer sieben bis acht Meter hoch und an der Mauerkrone vier bis fünf Meter breit, genug, um 5 Pferde oder 10 Soldaten nebeneinander zu stellen. Immerhin hat sie etwas mit Luxemburg gemein. Wie die Corniche ist sie in die Unesco-Liste des Welterbes eingetragen.

Ein besonderes Merkmal des Mutianyu-Abschnitts der Grossen Mauer sind die 22 Wachtürme.

SIP

So wie der Limes die Barbarenstämme nicht fernhielt, und wie die Maginotlinie, die von der Wehrmacht umgangen wurde, konnte auch die Große Mauer auf Dauer keinen verlässlichen Schutz bieten. Die Mandschus durchbrachen die Befestigung im Jahr 1644 und fielen drei Wochen später in Peking ein. Um der Gefangennahme zu entgehen hatte sich der letzte Kaiser der Ming-Dynastie, Chongzhen, erhängt.