Präsidentschaft der Eurogruppe: auf die Plätze, fertig, los!

Das Rennen um die Nachfolge von Mario Centeno an der Spitze der Eurogruppe beginnt – Pierre Gramegna wird als Kandidat gehandelt.

Mario Centeno wird kein zweites Mandat an der Spitze der Eurogruppe anstreben, des Gremiums der Finanzminister des Euroraums. Der portugiesische Finanzminister hat am Dienstag verkündet, dass er sein Amt in Lissabon am 15. Juni beenden wird und dadurch auch sein Mandat an der Spitze der Eurogruppe nicht verlängern kann. Um die Eurogruppe zu leiten, sollte man auch selbst Mitglied sein.

Damit ist das Rennen um seine Nachfolge in Brüssel definitiv eröffnet ...