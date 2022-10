Die Militärjunta wirft Paul-Henri Damiba vor, gescheitert zu sein. Sein Nachfolger heißt Ibrahim Traore.

Erneuter Putsch

Präsident von Burkina Faso abgesetzt

(KNA) - Teile des Militärs in Burkina Faso haben in der Nacht zu Samstag den bisherigen Interimspräsidenten Paul-Henri Damiba abgesetzt. In einer Ansprache im staatlichen Fernsehen RTB ernannte die Junta Ibrahim Traore zum neuen Anführer der Patriotischen Bewegung zur Rettung und Wiederherstellung (MPSR), die seit Ende Januar an der Macht ist. Es ist der zweite Staatsstreich seit Jahresbeginn. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilte den erneuten Putsch umgehend.

Die Verantwortlichen begründeten Damibas Absetzung damit, dass sich die Sicherheitslage nicht verbessere und Teile Burkina Fasos weiterhin unter Kontrolle von Terroristen seien. Die Bevölkerung leide unter diesen Zuständen, Damiba sei gescheitert. Die Junta kündigte zudem an, die Landesgrenzen sowie den Flughafen zu schließen und die Verfassung außer Kraft zu setzen. Überdies wurde eine Ausgangssperre verhängt. Der neue, 34 Jahre alte MPSR-Präsident Traore war bisher Leiter der anti-dschihadistischen Spezialeinheit „Cobra“ in der Region Kaya nördlich der Hauptstadt Ouagadougou.

Am Freitagmorgen waren in Ouagadougou erste Schüsse zu hören. Teile des Regierungsviertels wurden abgeriegelt. Nachmittags forderten Hunderte Menschen die Absetzung Damibas, engere Verbindungen nach Russland und den Abzug französischer Streitkräfte aus der Region.

Seit Ende 2015 breiten sich verschiedene dschihadistische Bewegungen, meist aus Mali, nach Burkina Faso aus. Mehr als 1,9 Millionen Menschen sind laut Regierungsangaben auf der Flucht. Schätzungsweise 40 Prozent des Landes befinden sich nicht mehr unter Regierungskontrolle.