US-Präsident Donald Trump sieht sich offenbar gerne als starker Mann.

Präsident Trump oben ohne als "starker Mann"

(dpa/SC) - Auf Twitter veröffentlichte der US-Präsident am Mittwoch kommentarlos eine Fotomontage von sich, die ihn oben ohne als muskulösen Boxer im Ring zeigt.

Auf dem Bild ist Trump mit stoischem Blick zu sehen, der nackte Oberkörper gehört aber nicht dem Präsidenten, sondern offensichtlich dem Schauspieler Sylvester Stallone in seiner Paraderolle aus dem Film „Rocky III“.

In Wahrheit kommt Präsident Trump nicht ganz so sportlich daher. Bei seinem letzten Arztbesuch wurde ihm ein Body Mass Index (BMI) von 30,4 attestiert. Damit gilt der US-Präsident laut medizinischen Standards klinisch adipös.

Trump war am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida Golfen. Er war am Dienstag für ein langes Wochenende dorthin geflogen, denn am Donnerstag ist in den USA ein Feiertag - Thanksgiving.

Seinen Besuch in Florida nutzte der 73-Jährige unter anderem dazu, seinen Anhängern auf einer Wahlkampfkundgebung von seinem jüngsten Arztbesuch zu berichten. Der Präsident zitierte seinen Leibarzt mit den Worten: "Nehmen Sie ihr Hemd ab, Sir, und zeigen Sie uns Ihre wundervolle Brust. So eine Brust haben wir noch nie gesehen."

Unklare Beweggründe

Es war nicht klar, was Trump dazu bewogen hatte, die Fotomontage auf Twitter an seine 67 Millionen Follower zu verbreiten. Das Foto wurde aber schon eine Stunde nach Veröffentlichung rund 35.0000 Mal geteilt und erhielt gut 100.000 Likes.

3 Putin reitet oben ohne während eines Sibirien-Urlaubs. Foto: AFP

Bislang war unter den Staatschefs vor allem Russlands Präsident Wladimir Putin dafür bekannt, sich gerne mit nacktem Oberkörper für die Öffentlichkeit ablichten zu lassen.

Kim hoch zu Pferde Was Wladimir Putin kann, das kann Nordkoreas Diktator schon lange: Neue Fotos zeigen Kim Jong Un als heldenhafte Lichtgestalt beim Ausritt in den Bergen.

In seinem Fall schien es sich aber nicht um Fotomontagen zu handeln.

Putins Vorliebe für Fotos hoch zu Ross teilt übrigens noch ein anderer staatsführender "Strongman": Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich im Oktober dabei ablichten lassen, wie er - angeblich im Alleingang - den höchsten Berg der koreanischen Halbinsel auf dem Rücken eines Pferdes bezwang.

3 Kim Jong Un beim Ausritt in den winterlichen Bergen seiner Heimat. Foto: -/KCNA/dpa

