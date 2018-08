Jubelstimmung bei der Regierungspartei ZANU-PF, Wut bei der Opposition: Die Wahlen in Simbabwe enden mit einem Sieg für Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa (75).

Präsident Mnangagwa gewinnt Wahlen in Simbabwe

Jubelstimmung bei der Regierungspartei ZANU-PF, Wut bei der Opposition: Die Wahlen in Simbabwe enden mit einem Sieg für Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa (75).

(KNA) - Wie die staatliche Wahlbehörde in der Nacht zu Freitag verkündete, konnte der Politiker mit Spitznamen "Krokodil" 50,8 Prozent der Stimmen holen. Oppositionsführer Nelson Chamisa schaffte es demnach auf 44,3 Prozent.

Die Abstimmung galt als erste freie Wahl seit 1980 und fand erstmals seit der Unabhängigkeit ohne Langzeit-Präsident Robert Mugabe statt. Nur Stunden vor der Ergebnisverkündung war es in der Hauptstadt Harare zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, als die Polizei die Parteizentrale der oppositionellen Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) umstellte. 16 Oppositionsanhänger sind Berichten zufolge festgenommen worden. Ein Anwalt der Opposition sprach von "reiner Schikane".

Das Klima in dem südafrikanischen Land ist angespannt. Am Mittwoch war es zu schweren Ausschreitungen in Harare gekommen: Oppositionsanhänger steckten Busse in Brand und errichteten Barrikaden. Sie forderten die sofortige Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas, während die Armee laut simbabwischen Menschenrechtlern "willkürlich" auf Passanten schoss. Mindestens sechs Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben. Bei einer der Getöteten soll es sich lokalen Medienberichten nach um eine Tante der Ministerin für Tourismus, Prisca Mupfumira, gehandelt haben.

Die oppositionelle MDC, die nach dem Tod ihres jahrelangen Anführers Morgan Tsvangirai erstmals unter neuer Führung antrat, spricht von Wahlbetrug. Bereits im Vorfeld hatte der neue Oppositionschef Nelson Chamisa (40) verkündet, das Ergebnis nicht anerkennen zu wollen. Wahlbeobachter der Afrikanischen Union (AU) und des Staatenbunds COMESA bezeichneten den Urnengang als "friedlich und transparent", verurteilten gleichzeitig aber die Gewalt nach den Wahlen.

Die EU äußerte Kritik: "Ein ungerechtes Spielfeld, Einschüchterung von Wählern und fehlendes Vertrauen" hätten die Stimmung vor den Wahlen getrübt. Der deutsche Diplomat Elmar Brok, Chef der EU-Wahlbeobachtermission, bezeichnete die Abstimmung in manchen Regionen als "desorganisiert" und äußerte "ernsthafte Bedenken". Deutliche Kritik übte er auch am Einsatz der Streitkräfte. "Dass die Armee dort gleich mit scharfer Munition geschossen hat, war völlig unverhältnismäßig", sagte er. "Da wurde bewusst eskaliert, um den Widerstand zu unterdrücken." Nun gehe es vor allem darum, dass ein vernünftiger demokratischer Prozess fortgesetzt werde. "Die Wahlen waren zwar ein Fortschritt, aber noch nicht fair", so Brok.