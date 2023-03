Emmanuel Macron will die umstrittene Rentenreform dieses Jahr in Kraft setzen. Auch eine Abberufung von Regierungschefin Borne ist nicht in Sicht.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Frankreichs Rentenreform

Warum sich Präsident Macron nun stur stellt

Emmanuel Macron will die umstrittene Rentenreform dieses Jahr in Kraft setzen. Auch eine Abberufung von Regierungschefin Borne ist nicht in Sicht.