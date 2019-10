Die neue sozialistische Regierung Portugals stellt sich bei Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa vor. Premier António Costa gab Einblick in das Regierungsprogramm.

Portugal will Mindestlohn anheben

(dpa) - Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Portugal hat die neue sozialistische Regierung ihre Arbeit aufgenommen. Der für eine zweite vierjährige Amtszeit wiedergewählte Ministerpräsident António Costa, seine 19 Minister und 50 Staatssekretäre wurden am Samstag von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa in Lissabon in ihre Ämter eingeführt. Anschließend fand die erste Kabinettssitzung statt.

Anlässlich seiner Amtseinführung sagte Costa, er wolle bis 2023 den Mindestlohn schrittweise von 600 auf 750 Euro anheben. Der 58 Jahre alte Primeiro-ministro kündigte auch Arbeitsförderungsmaßnahmen für junge Leute an. Unter Costa erlebte das frühere Euro-Krisenland seit 2015 einen Wirtschaftsaufschwung. Die öffentliche Finanzen wurden konsolidiert.

Costas Sozialistische Partei (PS) gewann die Wahl am 6. Oktober mit 36,34 Prozent der Stimmen mit großem Vorsprung vor der stärksten Oppositionskraft. Die erhoffte absolute Mehrheit verpasste die eher sozialdemokratisch orientierte PS aber.