Bei der Linken und ihrer Ikone Sarah Wagenknecht knallt es, Markus Söder spricht bei einer schrillen Demo - und die AfD hat Grund zur Zuversicht.

Populismus in Deutschland

Populismus von Söder über die AfD bis Wagenknecht

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Bis Sonntagabend ist Sonneberg eine Kleinstadt im südlichsten Zipfel Thüringens, jenseits der jungen deutschen Länder nur denen bekannt, die ein Faible für Spielzeug haben. Bis Samstagabend ist Erding in Oberbayern eine etwas größere Kleinstadt, der nicht einmal die weltgrößte Therme zu wenigstens nationalem Ruhm verhilft - bislang. Bis Samstagnachmittag ist Sahra Wagenknecht, die berühmteste Linke der Republik, eine Frau, die ihre Partei am Gängelband hält: Weil sie es kann. Und weil die Partei es mit sich machen lässt.

Dann beschließt in Berlin der Bundesvorstand: „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht.“ Und fordert sie auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Eine sehr einseitige Trennung; zumindest vorerst.

Dann tritt in Erding bei einer Demonstration gegen die „Grüne Energie- und Heizideologie“ - zur Teilnahme hat außer der sehr bekannten Kabarettistin Monika Gruber auch, ungebeten und unerwünscht, die AfD aufgerufen - Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder als Hauptredner auf. Und sein Freie-Wähler-Vize Hubert Aiwanger ruft als Co-Vortragender von der Bühne herab: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss und denen in Berlin sagen: ,Ihr habt ja wohl den Arsch offen da oben’.“ In Bayern liebt man es derb.

Überrascht und befremdet

Dann holt bei der vorgezogenen Landratswahl in Sonneberg der AfD-Kandidat Robert Sesselmann 46,7 Prozent, die „Bild“-Zeitung schreit „AfD-Beben“ - und das ZDF serviert Deutschland zum Frühstück den zweitplatzierten CDU-Kandidaten Jürgen Köpper, der allen Ernstes sagt: „Wenn man die Themen der Bundespolitik sieht“, sei das Ergebnis der AfD „eine verständliche Angelegenheit“.

Denn dann ist Montagmorgen - und Deutschland - so weit es sich in den Medien wiederfindet - überrascht und befremdet. Im Fernsehen und in den Zeitungen heißt es zum x-ten Mal, welchen Lauf die AfD doch gerade habe. Tatsächlich befremden aber muss: Nicht wird darüber geredet und geschrieben, dass das alles absehbar war. Und dass Sonneberg und Erding und Berlin sehr viel miteinander zu tun haben.

Treffen sich vier zum Grillen oder arbeiten in einem Büro zusammen - ist einer AfD-Sympathisant, mindestens das.

In Thüringen ist die AfD schon längst da, wo sie hin will. Umfragen führt sie an - und für die Landtagswahl im Herbst 2024 gilt sie als Mit-Favoritin. Zwar hat der Landesverfassungsschutz die Partei, nicht zuletzt wegen ihres Chefs auch in der Landtagsfraktion, Björn Höcke, als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Aber das knappe Viertel aller Wahlberechtigten, das den AfD-Kandidaten nun gewählt hat, pfeift darauf.

Der Nazi-Vorwurf schreckt schon lange nicht mehr

Ein Viertel heißt: Treffen sich vier zum Grillen oder Arbeiten in einem Büro zusammen - ist einer AfD-Sympathisant, mindestens das. Der Nazi-Vorwurf schreckt hier schon lange nicht mehr. Wenn zu all den empfundenen und tatsächlichen Diskriminierungen aus den alten Ländern noch eine kommt: Na und?

Na und?, hat sich auch Markus Söder gesagt - und dass alles erlaubt ist, was der Berliner Ampel schadet und ihm und seinem Wahlkampf nützt; Bayern wählt am 8. Oktober. Nicht wegen seines Vizes und dessen Original-AfD-Parolen hat er sich aber verspekuliert. Zwar ist es Aiwanger, der den Menschen einreden will, sie lebten in einer Diktatur: Eine zersetzende Lüge, für die jenseits von Bayern jeder Spitzen-Regierende abtreten müsste. Aber Söder hört es sich an. Und fetzt sich auf offener Bühne mit AfD-Anhängern und übernimmt dabei auch noch dessen Sprache.

Auf die „Hau ab!“-Rufe überhaupt zu reagieren, ist schon peinlich genug. Den Brüllern aber auch noch „Haut selber ab!“ entgegenzuschmettern: ein Armutszeugnis. Und welches Verlottern der Sitten, wenn der verhinderte Kanzlerkandidat der Union den demokratischen Diskurs führt, als raufe er sich bei der Kirchweih nach der zweiten Maß Bier. Selbst die Christsozialen zeigen sich bedingt indigniert.



Die Frustrierten gieren jetzt nach Protest

Der CDU in Berlin, allerdings, fällt dazu nichts ein als die Frage: Warum kommen die zur AfD - und nicht zu uns? Die Antwort ist schlicht: Weil die von der Ampel Frustrierten eher nicht auf das neue Grundsatzprogramm im kommenden Jahr warten wollen. Sie gieren jetzt nach Protest.

An dieser Stelle kommt Sahra Wagenknecht ins Spiel. Die Linkspartei, der sie - anders als ihr Ehemann Oskar Lafontaine - noch angehört, ist längst nicht mehr erste Adresse für Empörte.

Aber falls Wagenknecht am Ende ihres Nachdenkprozesses bis Jahresende wirklich die Sahra-Partei gründet - oder wie immer sie ihren zweiten Versuch nach dem an mangelnder Ausdauer grandios gescheiterten „Aufstehen“-Projekt nach dem Vorbild der französischen „Gilets Jaunes“ nennen sollte: Dann hat nicht bloß die ohnehin ramponierte Linke ein Problem.

Am meisten fürchten muss sich vor dem Populismus à la Wagenknecht - die AfD.

