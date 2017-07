(TJ/C.) - Zehntausende Polen haben am Donnerstag gegen die Justizreform der nationalkonservativen Regierung protestiert. Vor dem Warschauer Präsidentenpalast versammelten sich nach Angaben der Stadt rund 50 000 Menschen.



Auch in Luxemburg demonstrierten am Donnerstag ungefähr 50 Vertreter der polnischen Gemeinschaft in Luxemburg. Die, binnen weniger Stunden organisierte, Protestaktion war ein Symbol der Solidarität mit zahlreichen Demonstrationen in polnischen Städten. Mit Kerzen und Schildern wollten die Polen in Luxemburg ein Zeichen setzen, dass sie mit dem Umsturz der Demokratie in ihrem Land keineswegs einverstanden sind.



Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Richter des Gerichtes entlassen und durch politische Nominierungen ersetzt werden und gilt damit als verfassungswidrig. Das Inkrafttreten des Gesetzes würde eine volle Abhängigkeit des Gerichts von der regierenden Partei bedeuten. Im polnischen System entscheidet das Oberste Gericht unter anderem über die Gültigkeit der Wahlen. Die Demonstranten vor der polnischen Botschaft in Luxemburg forderten von dem Staatspräsidenten, dass er sein Vetorecht ausübt und damit das Inkrafttreten des Gesetzes verhindert.

Polens Regierende wiesen die Kritik der EU als „ungerechtfertigt“ zurück. Zur Umsetzung fehlen noch die als sicher geltende Zustimmung des Senat und Präsident Dudas Unterschrift.



Für Freitag um 20 Uhr ist eine weitere Protestaktion vor der Polnischen Botschaft angesagt.

Foto: Kamila Lepkowska