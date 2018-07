Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten im westfranzösischen Nantes hat der Beamte seine Darstellung des Vorfalls geändert.

Polizist räumt falsche Angaben zu tödlichem Schuss in Nantes ein

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten im westfranzösischen Nantes hat der Beamte seine Darstellung des Vorfalls geändert.

(dpa) - Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten im westfranzösischen Nantes hat der Beamte seine Darstellung des Vorfalls geändert. Er habe gegenüber Ermittlern erklärt, dass er versehentlich geschossen habe, sagte sein Anwalt Laurent-Franck Lienard am Freitag der französischen Nachrichtenagentur AFP.



Der Mann habe eingeräumt, dass er anfangs nicht die Wahrheit gesagt hatte. Polizisten hatten den Schuss auf einen 22 Jahre alten Autofahrer zunächst mit Notwehr begründet.

Nach dem Tod des jungen Mannes am vergangenen Dienstag war es in Nantes wiederholt zu Ausschreitungen gekommen. In der Nacht zum Freitag wurden nach Angaben der Präfektur 52 Fahrzeuge angezündet und sieben Gebäude in verschiedenen Stadtvierteln beschädigt. Die Polizei habe vier Menschen festgenommen, es sei niemand verletzt worden.



Protestmarsch



Am Vorabend hatten sich laut einem Bericht der Regionalzeitung „Ouest-France“ mehr als 1000 Menschen an einem Gedenkmarsch für den 22-Jährigen beteiligt. Premierminister Édouard Philippe hat „größte Transparenz“ bei der Untersuchung des Vorfalls versprochen.



Der Beamte war am Donnerstag wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge in Gewahrsam genommen worden. Erst nach seiner Vernehmung wollte Staatsanwalt Pierre Sennès eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen in dieser Sache verkünden. Der 22-jährige Autofahrer war per Haftbefehl gesucht worden, hatte laut Staatsanwaltschaft eine falsche Identität angegeben und dem Anschein nach versucht, sich der Kontrolle durch die Polizisten zu entziehen.