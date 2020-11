Ein von einer Überwachungskamera aufgenommenes Video zeigt, wie drei Polizisten in Eingang eines Musikstudios minutenlang auf einen schwarzen Mann einprügeln

International 1

Polizeigewalt in Frankreich: Massive Kritik nach schockierendem Video

Ein von einer Überwachungskamera aufgenommenes Video zeigt, wie drei Polizisten in Eingang eines Musikstudios minutenlang auf einen schwarzen Mann einprügeln. Die Beamten wurden inzwischen vom Dienst supendiert.

(dpa) - In Frankreich reißt nach der Veröffentlichung eines brutalen Videos die Kritik an der Polizei nicht ab. „Diese Polizisten haben keinen Mist gebaut, sie sind Straftäter, die schwere Verbrechen begangen haben. Sie haben meinen Mandanten mehrfach fast sieben Minuten lang geschlagen“, sagte die Anwältin Hafida El Ali am Freitag dem Sender BFM TV. Hintergrund ist ein am Donnerstag veröffentlichtes Video, auf dem offenbar mehrere Polizisten einen schwarzen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv attackieren.

Innenminister Gérald Darmanin hatte am Donnerstagabend erklärt, dass die Beamten entlassen werden sollten, wenn ein Fehlverhalten festgestellt werde. Sie wurden zunächst suspendiert, der Vorfall wird untersucht. Erst Anfang der Woche hatte die brutale Räumung eines Migrantencamps in Paris für Entrüstung gesorgt. Darmanin muss sich nun am Montag in der Nationalversammlung zu den jüngsten Vorfällen erklären.

Les images de l’interpellation dans le 17e arrondissement de Paris sont inqualifiables et insupportables.



Si la justice conclut à une faute, je révoquerai ces 3 policiers de la police nationale car ils ne seraient plus dignes de porter l’uniforme de la République. pic.twitter.com/GZBdYbCo1N — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 26, 2020

Die Anwältin des Musikproduzenten betonte im Gespräch mit dem Sender Franceinfo, dass es ihrem Mandanten mittlerweile besser ginge. Er gerate aber ein wenig in Panik, wenn er in der Nähe seines Studios Polizeifahrzeuge sehe. Sie ist sich sicher: Hätte die Überwachungskamera in dem Studio den Vorfall nicht gefilmt, würde ihr Mandant jetzt im Gefängnis sitzen. „Von Anfang an wurde ihm “Gewalt gegen einen Amtsträger" sowie "Rebellion„ vorgeworfen“, sagte sie. Die Polizisten hätten schamlos gelogen.

Zahlreiche Politiker aber auch Sportler zeigten sich nach der Veröffentlichung des Videos schockiert. Die französischen Top-Fußballer Antoine Griezmann und Kylian Mbappé drückten auf Twitter ihr Entsetzen aus. „Stop des Rassismus“, schrieb Mbappé. Der schwarze Musikproduzent hatte angeben, von den Polizisten mehrfach rassistisch beleidigt worden zu sein.