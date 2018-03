In Frankreich, Österreich und Deutschland sind der Polizei mehrere Waffenhändler ins Netz gegangen. Pistolen, Revolver und Langwaffen wurden sichergestellt. Ein Terror-Hintergrund wird ausgeschlossen.

Polizei zerschlägt internationalen Ring von Waffenhändlern

(dpa) - Die Polizei in Deutschland, Österreich und Frankreich hat einen internationalen Ring von Waffenhändlern zerschlagen. Die Ermittler stellten bei Hausdurchsuchungen insgesamt mehr als 100 Langwaffen, fast 50 Revolver und Pistolen, mehr als 100 Stichwaffen sowie mehrere Tausend Schuss Munition sicher, wie die Behörden am Mittwoch im österreichischen Bregenz mitteilten. Außerdem seien rund 135.000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Als Hauptverdächtige wurden in Deutschland ein 61-Jähriger und ein 37-Jähriger festgenommen. In Österreich sind die drei Hauptverdächtigen 35 bis 76 Jahre alt. Ein terroristischer Hintergrund wurde von den Ermittlern ausgeschlossen.



Auf die Spur des Rings kam die Polizei nach eigenen Angaben dank Hinweisen französischer Kollegen aus Toulouse. Die dortige Gendarmerie hatte Erkenntnisse, wonach Handfeuerwaffen von Deutschland aus nach Toulouse geliefert werden sollten. Die Lieferung sollte demnach im Zollernalbkreis und im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg sowie im Großraum Iserlohn in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht werden. Nach längerer Beobachtung und intensiver Kooperation der Behörden sei bereits am 9. November 2017 der Zugriff erfolgt.

In Deutschland wurden im Raum Ludwigsburg, Stuttgart und Nürnberg laut Polizei acht Wohnungen durchsucht. Dabei wurden elf Handfeuerwaffen, 1500 Schuss Munition und 100 000 Euro Bargeld sichergestellt. In den österreichischen Bundesländern Vorarlberg und Niederösterreich fand die Polizei bei Hausdurchsuchungen 47 Faustfeuerwaffen, mehr als 100 Langwaffen und über 100 Stichwaffen, große Mengen Munition sowie 35 000 Euro Bargeld. Im Verlauf der Ermittlungen fanden sich den Angaben zufolge keine Hinweise, dass die sichergestellten Waffen bei Straftaten eingesetzt worden sind.