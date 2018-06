Polizei verhört Mithäftling des Attentäters von Liège

Am Mittwoch wurde in Liège ein Mithäftling des Attentäters, der am 29. Mai in der belgischen Stadt drei Menschen tötete, gehört. Es gibt eine Verbindung nach Luxemburg.

Am Mittwoch wurde in Liège ein Mithäftling des Attentäters, der am 29. Mai in der belgischen Stadt drei Menschen tötete, gehört. Es gibt eine Verbindung nach Luxemburg.

(TJ) - Fouad B., ein früherer Mithäftling von Benjamin Herman, wurde am Mittwoch in Liège verhört. Herman ist der Urheber des islamistischen Attentats, bei welchem am 29. Mai drei Menschen in Liège getötet wurden. Herman wurde von der Polizei erschossen, als er sich in einer Schule verschanzte.

Herman saß mit Fouad B. gemeinsam im Gefängnis von Lantin. B. steht im Verdacht, bei der Radikalisierung von Herman nicht unschuldig zu sein. Er ist der Bruder von Anouar B. dem Hauptmann des Überfalls auf die G4S-Zentrale in Gasperich im April 2013. Anouar B. wurde in Luxemburg deswegen zu 22 Jahren Haft verurteilt.

Fouad B. wurde auffällig, als er am Dienstag im Gespräch mit einem Journalisten in Liège unter Einfluss von Alkohol und Drogen weitere Attacken in Liège in Aussicht gestellt hatte. Daraufhin hatte die Polizei ihn festgenommen.