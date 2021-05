Gegen 20 Uhr landet am Berliner Flughafen ein Flugzeug ungeplant. Die Polizei rückt im Großaufgebot an - hält sich aber bedeckt bei den Hintergründen.

International 4

Polizei prüft außerplanmäßige Landung am Berliner Flughafen

Gegen 20 Uhr landet am Berliner Flughafen ein Flugzeug ungeplant. Die Polizei rückt im Großaufgebot an - hält sich aber bedeckt bei den Hintergründen.

(dpa) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER haben am Sonntagabend Bundespolizisten eine außerplanmäßig zwischengelandete Maschine durchsucht. An der abgelegenen Parkposition des Flugzeugs standen zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht, Spürhunde durchsuchten das auf dem Vorfeld ausgelegte Gepäck der Passagiere. Das Gepäck wurde schließlich in das Flughafeninnere gebracht.

Millionenverlust bei Luxair Die Pandemie setzt der Fluggesellschaft massiv zu. Unterm Strich steht ein Verlust von 154,9 Millionen Euro für 2020.

Am Montagmorgen hat die Polizei ihren Einsatz beendet. Von der Maschine der Gesellschaft Ryanair gehe keine Gefahr aus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.



Warum die Maschine der Fluggesellschaft Ryanair, die auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau war, um kurz nach 20 Uhr in Berlin landen musste, blieb zunächst unklar. Eine Polizeisprecherin wollte „aus einsatztaktischen Gründen“ zunächst keine weiteren Details nennen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Maschine am Berliner Hauptstadtflughafen BER das Flugzeug. Foto: Christophe Gateau/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Maschine am Berliner Hauptstadtflughafen BER das Flugzeug. Foto: Christophe Gateau/dpa Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Maschine am Berliner Hauptstadtflughafen BER das Flugzeug. Foto: Christophe Gateau/dpa Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Maschine am Berliner Hauptstadtflughafen BER das Flugzeug. Foto: Christophe Gateau/dpa Die Bundespolizei überprüft nach einer außerplanmäßigen Landung einer Ryanair-Maschine am Berliner Hauptstadtflughafen BER das Flugzeug. Foto: Christophe Gateau/dpa

Das Flugzeug stand am Montag weiterhin am Flughafen. Während des Einsatzes waren die 160 Fluggäste im Terminal versorgt und betreut worden. Am frühen Montagmorgen kurz vor 4.00 Uhr konnten sie ihre Reise mit einem Ersatzflugzeug fortsetzen. Der Flughafen hatte zuvor vorsorglich das Nachtflugverbot für den Ryanair-Flug aufgehoben.

Der Schutzengel der Piloten Erny Bernotte berichtet von seinen Erlebnissen als einziger Flugzeugmechaniker in der Geschichte der luxemburgischen Armee.

Zuvor hatten die „B.Z.“ und „Bild“ berichtet und von einer Bombendrohung gesprochen.

Schon im vergangenen Sommer musste eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Dublin nach Krakau wegen einer anonymen Bombendrohung eine Sicherheitslandung hinlegen. Bei der Durchsuchung in Stansted in Großbritannien sei nichts gefunden worden, berichteten irische Medien.