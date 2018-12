Polizei erschießt Chérif Chekatt in Straßburg

Der mutmaßliche Straßburg-Attentäter Chérif Chekatt ist am Donnerstagabend von der Polizei erschossen worden. Der Zugriff erfolgte unweit des Viertels Neudorf.

Dieser Artikel wird aktualisiert!



Französische Medien melden gegen 21.20 Uhr am Donnerstag das Ende einer 48-stündigen Jagd, die Frankreich und seine Nachbarländer Deutschland und die Schweiz in Atem gehalten hat: Die Polizei habe Chérif Chekatt am Donnerstagabend "neutralisiert". Der Zugriff sei im Viertel Neudorf erfolgt, in dem Chékatt am Dienstagabend zuletzt gesehen wurde und wo die Polizei am Donnerstagmittag erneut mit einer großen Zahl an Einsatzkräften aktiv war.

Chékatt ist dringend tatverdächtig, am Dienstagabend auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt um sich geschossen und dabei mindestens drei Menschen getötet zu haben ...