(dpa) - In Helsinki ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren - dabei wurde eine Finnin getötet, zwei Frauen und zwei Männer wurden verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie gehe davon aus, dass der Fahrer - ein Finne um die 50 - betrunken gewesen sei.



Der verwirrt wirkende Fahrer sei in Gewahrsam genommen worden. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um zwei Menschen mit russischer Staatsangehörigkeit, eine Person aus Estland und eine aus Finnland.



Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge im Zentrum der finnischen Hauptstadt. Die Polizei sperrte die Gegend ab. Anzeichen für einen Terrorakt gebe es keine, hieß es.