Politologin de Jonge: "Es dominiert der Wunsch nach Stabilität"

Die Politologin Léonie De Jonge über die ausschlaggebenden Trends der Wahlen in den Niederlanden.

Die luxemburgische Politologin Léonie de Jonge (31) unterrichtet und forscht an der Universität von Groningen in den Niederlanden. Die international anerkannte Rechtspopulismus-Expertin erklärt, was bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden auf dem Spiel steht.

Léonie de Jonge, vor den vergangenen Parlamentswahlen 2017 in den Niederlanden bangte die ganze EU mit – aus Angst vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Diesmal wirkt der Blick nach Den Haag viel gelassener. Was ist 2021 so anders?

Auf den ersten Blick eigentlich nichts ...