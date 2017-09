Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld



Jorge Bergoglio ist ein Freund von Tabubrüchen. Das kann man auch an seiner Reisetätigkeit ablesen. Er fährt besonders gerne dorthin, wo seine Vorgänger eigentlich nicht hin wollten. Sein Besuch in Kolumbien war der erste seit 31 Jahren eines Papstes in dem südamerikanischen Land. Es war der politischste Besuch bisher in seinem Pontifikat, gemeinsam mit dem in Kuba vor zwei Jahren.



Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen der Reise auf die kommunistische Karibikinsel und dem Trip in das Land, das so sehr um einen Frieden ringt ...