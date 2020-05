Politisches Nachspiel in Ischgl

Der österreichische Wintersportort Ischgl in Tirol soll maßgeblich zur Verbreitung des Corona-Virus in Teilen Europas beigetragen haben. Die Affäre wird auch politisch Folgen haben.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

Das Ende des Lockdowns ist der Anfang des politischen Hickhacks. Und vor allem im Wuhan der Alpen, dem Skiort Ischgl und der Region Tirol, fliegen sie tief, die verbalen Hackebeile dieser Tage: Im Landtag wird um eine politische Aufarbeitung gerungen; bei den Strafverfolgungsbehörden geht es darum, ob die Handhabe der Corona-Krise durch die lokalen Behörden ein gerichtliches Nachspiel haben wird.

Und als wäre es nicht schon turbulent genug, platzte in all das die Information, dass eine Warnung Islands an das Land Tirol zu Beginn der Krise keinesfalls vage war, wie seitens der lokalen Behörden immer wieder angedeutet worden war - sondern detailliert, genau und stichhaltig ...