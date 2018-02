(dpa) - Beim politischen Aschermittwoch in Deutschland hat Bayerns künftiger Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen konservativeren Kurs angekündigt. Zugleich kritisierte er indirekt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für einen einschläfernden Politik- und Wahlkampfstil.

„Wir sind für die bürgerliche Mitte da. Aber wir wollen auch die demokratische Rechte wieder bei uns vereinen“, sagte Söder am Mittwoch in Passau. Ziel sei es, bei der Regionalwahl für das bayerische Parlament im Oktober Wähler der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) zu gewinnen. Bei der deutschen Parlamentswahl vom 24. September war diese mit 12,6 Prozent der Stimmen drittstärkste Partei geworden und erstmals in den Bundestag eingezogen. CDU, CSU und SPD mussten indes herbe Verluste einstecken.



Resolute Kanzlerin

CDU-Chefin Angela Merkel ist parteiinterner Kritik wegen zu vieler Zugeständnisse für eine neue Koalition entschieden entgegengetreten. Die Menschen wollten jetzt eine stabile Regierung und „dass wir uns nicht permanent mit uns selbst beschäftigen“, sagte die Kanzlerin beim politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Der Verzicht auf neue Schulden sei ein Markenzeichen der CDU und werde dies auch in Zukunft bleiben. In der Partei gibt es erheblichen Unmut, weil die bisher CDU-geführten Ministerien für Finanzen und Inneres an die SPD gehen sollen.

„Wenn in Zukunft die Sozialdemokratie das Finanzministerium besetzt, dann werden unsere Haushaltspolitiker noch mehr aufpassen müssen, dass wir nicht Schulden auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel machen“, sagte Merkel. Sie verstehe Sorgen, sei aber „ganz zuversichtlich“, dass dies gelinge. Auch einer möglichen Abkehr von der Euro-Stabilitätspolitik erteilte sie eine Absage. Deutschland wolle „ein guter Partner in Europa sein“. Dies bedeute aber nicht, einer Vergemeinschaftung von Schulden das Wort zu reden. „Ein guter Partner in Europa sind wir dann, wenn wir für einen stabilen Euro und ein wettbewerbsfähiges, wirtschaftlich starkes Europa sorgen.“

Scholz rührte die Werbetrommel

Olaf Scholz warb für Vertrauen.

Der frisch gebackene kommissarische Chef der deutschen Sozialdemokraten, Olaf Scholz, warb im bayerischen Vilshofen nach den jüngsten Querelen bei der SPD zeitgleich für Vertrauen in seine Partei als weltoffene und EU-freundliche Kraft. Eindringlich sprach sich der derzeitige Hamburger Bürgermeister für eine neue große Koalition aus, bei der er für das Finanzministerium vorgesehen ist: „Zwei Drittel von dem, was im Koalitionsvertrag steht, stammt aus dem sozialdemokratischen Wahlprogramm.“ Über den kürzlich zwischen CDU, CSU und der SPD ausgehandelten Vertrag für die Neuauflage der großen Koalition ("GroKo") müssen jetzt noch die SPD-Mitglieder abstimmen.



Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat am politischen Aschermittwoch kräftige Seitenhiebe auf CDU-Chefin Angela Merkel verteilt. Die „Götterinnendämmerung“ habe längst begonnen, sagte die SPD-Bundestagsfraktionschefin bei einer Veranstaltung im nordrhein-westfälischen Schwerte. Merkel sei in ihrer eigenen Partei „angezählt“. Wenn die SPD ihre Erneuerung schaffe, habe sie wieder die Nase vorne. Nahles warb nach den heftigen parteiinternen Querelen der vergangenen Tage um Zusammenhalt in der SPD für eine Erneuerung. „Ich kann das nicht alleine schaffen, wir müssen uns unterhaken.“ Die SPD werde gebraucht, sie werde selbstbewusst Merkel die Stirn bieten.

"Leitkultur ist wichtig"



Söder und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer betonten, dass eine Leitkultur für Deutschland wichtig sei und die Zuwanderung gesteuert, geordnet und begrenzt gehöre. Deutschland sei das einzige Land der Welt, in das man ohne Pass hinein- aber nicht wieder herauskomme, sagte Söder. Der Islam oder gar die Scharia gehörten nicht zu Deutschland, diese hätten kulturgeschichtlich nichts mit Bayern zu tun.

Acht Monate vor der Landtagswahl in Bayern liegt die CSU in Umfragen bei rund 40, die rechtspopulistische AfD bei 10 bis 12 Prozent.

Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) rief die Union - CDU und CSU - ebenfalls dazu auf, „die AfD überflüssig zu machen“. In Fellbach bei Stuttgart im Bundesland Baden-Württemberg sagte er, dafür müsse die Union die große Volkspartei bleiben und dafür sorgen, dass es rechts von ihr keine parlamentarische Kraft gebe.



Viel Hohn und Spott



Grünen-Bundesvorsitzender Robert Habeck Robert Habeck

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck rief in Landshut dazu auf, das „Gründungsversprechen“ seiner Partei neu zu beleben. Ökologie heiße, dass nicht alles der herrschenden Wirtschaftsform unterworfen werden dürfe und sich Einmischung lohne. „Heute ist es auf einer ganz anderen Ebene wieder ganz genauso.“

Viel Hohn und Spott bestimmte den Ton auf diversen dieser Parteiveranstaltungen. So sagte Scheuer über die SPD, es habe sich „ausgeschulzt“, der frühere Kanzlerkandidat sei nun „Draußenminister“. Zur CSU meinte Habeck, sie habe das Ziel eines Heimatministeriums in Berlin erreicht. „Und Horst Seehofer wird dahin abgeschoben.“ Seinen Auftritt beim Aschermittwoch hatte der scheidende bayerische Ministerpräsident, der Innenminister einer neuen Koalitionsregierung von Union und SPD werden will, wegen Krankheit abgesagt.



AfD-Breitseite



AfD-Chef Jörg Meuthen griff bei seiner Rede im bayerischen Osterhofen alle anderen Parteien an. „Die heutigen Sozen, das war in früheren Zeiten einmal anders, haben weniger Rückgrat als ein rotes Gummibärchen!“, sagte Meuthen. „Heute mutet das C im Namen von CDU wie CSU doch nicht mehr als Symbol einer christlichen Grundhaltung an, sondern es liegt eher die Vermutung nahe, dass dieses C inzwischen längst für die Halbmondsichel des Islam steht.“

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte in Dingolfing in Bayern die Kanzlerin: „Sprechen wir es mal offen aus: Nach zwölf Jahren ist auch die Methode Merkel an ein Ende gekommen.“ Linksfraktionschef Dietmar Bartsch knüpfte sich in Passau Lindners Rolle bei den geplatzten Jamaika-Sondierungen vor: „Nur weil Christian Lindner einmal mit der Hand vom Balkon gegrüßt hat, ist er noch lange kein Genscher. Da fehlt nicht nur der gelbe Pullover.“

Zitate vom 2018er Aschermittwoch

Der politische Aschermittwoch in Deutschland ist traditionell ein Quell pointierter Kommentare. In diesem Jahr fand die Veranstaltung zwar am Valentinstag statt - liebevoller waren die Spitzen gegen die politischen Gegner trotzdem nicht. Eine Auswahl:

„Der Sozi ist eigentlich grundsätzlich nicht dumm. Er hat nur viel Pech beim Nachdenken.“

(CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in Passau in Richtung SPD)

„Der neue Draußenminister ist: Martin Schulz.“

(Scheuer über Schulz, der nun doch nicht Außenminister wird und den SPD-Parteivorsitz räumen musste)

„Heimat ist nicht nur Gefühlsduselei. Sie ist der seelische Anker, den ein jeder braucht.“

(Söder über die Heimatpolitik seiner Partei)

„Andere Parteien machen sich vom Acker. Wir haben das Kreuz, das andere nicht haben.“

(SPD-Landeschefin und stellvertretende Bundesvorsitzende Natascha Kohnen in Vilshofen über den Jamaika-Ausstieg der FDP)

„Jetzt haben sie vielleicht ihr Ziel erreicht: ein Heimatministerium in Berlin. Und Horst Seehofer wird dahin abgeschoben. So fühlt es sich an, wenn man abgeschoben wird.“

(Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck über die Politik der CSU)

„Da ist zum Beispiel Andrea Nahles, von der sich sagen lässt, dass, wenn sie redet, das einzig Gute daran ist, dass sie dann wenigstens nicht singt.“

(Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen in Osterhofen über Nahles, die 2013 im Bundestag das Pippi-Langstrumpf-Lied sang)

„Wir sind nicht der Überzeugung, dass Deutschland erst dann ein starkes Land ist, wenn der letzte Quadratmeter Weizenboden zugebaut und unter einem Lidl-Parkplatz verschwunden ist.“

(Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in Deggendorf über Flächenverbrauch)

„Heute sind das nicht mehr die Von-und-Zus, sondern die Auf-und-Davons.“

(Aiwanger über die FDP und deren Abbruch der Gespräche über eine Jamaika-Koalition - CDU, CSU, FDP und Grüne - in Deutschland)

„Das ist ein Invalidenkabinett von politisch Fußkranken, angeführt von dieser Heimsuchung aus dem Osten.“

(Aiwanger über das Personal der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel)

Was ist der Ursprung des politischen Aschermittwochs?

Der politische Aschermittwoch in Deutschland geht auf einen Viehmarkt im 19. Jahrhundert im niederbayerischen Vilshofen zurück. Rededuelle und Abrechnen mit politischen Gegnern auf etwas derbere Art sind die Markenzeichnen der Veranstaltungen einen Tag nach Karnevalsende.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es zunächst die regional aktive Bayernpartei, die sich dieser Tradition erinnerte. Seit Jahrzehnten wird der politische Aschermittwoch aber überwiegend mit der bayerischen CSU, der Schwesterpartei der CDU von Kanzlerin Angela Merkel, in Verbindung gebracht.

CSU-Patriarch Franz Josef Strauß war zunächst viele Jahre in einem kleinen Wirtshaus aufgetreten, bevor er die Kundgebung 1975 in die Passauer Nibelungenhalle verlegen ließ. Im Laufe der Jahre kopierten sämtliche deutsche Parteien das Format. Merkel als CDU-Vorsitzende wird wie üblich erst am Abend auftreten - im viele Hundert Kilometer entfernten Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Jahr 2016 fiel der politische Aschermittwoch zum ersten Mal in seiner Geschichte vollständig aus. Grund war das Zugunglück von Bad Aibling am Vortag, bei dem zwölf Menschen ums Leben kamen und rund 80 verletzt wurden.