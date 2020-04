Polen: "Stell Dir vor, es sind Wahlen, und keiner geht hin"

Statt die Präsidentschaftswahlen zu verschieben, wollen Polens Nationalpopulisten nun eine allgemeine Briefwahl durchsetzen.

Von LW-Korrespondentin Gabriele Lesser (Warschau)

Polen hat ein neues Briefwahlrecht. Die Abstimmung im Senat, der zweiten Kammer des polnischen Parlaments, und die Unterschrift des Präsidenten Andrzej Duda sind nur noch eine Formsache. Mitten in der Corona-Virus-Pandemie sollen schon im Mai 30 Millionen PolInnen ihre Stimme per Briefwahl abgeben. So beschloss es Montagnacht der Sejm, das polnische Abgeordnetenhaus.

In einem ersten Entwurf hatten die regierenden Nationalpopulisten von der Recht und Gerechtigkeit (PiS) nur an ihre Kernwählerschaft gedacht: nur Polen und Polinnen über 60 Jahre sowie Menschen in zweiwöchiger Quarantäne, sollten das Briefwahlrecht bekommen ...