Polen soll ein neues Wahldatum nennen

Der Sprecher des Unterhauses in Polen muss in den nächsten zwei Wochen ein neues Datum für die Präsidentenwahl bekanntgeben. Das teilte der Leiter der staatlichen Wahlkommission mit.

Von LW-Korrespondentin Gabriele Lesser (Warschau)¶

Vor den fantasievollen Wahlurnen in polnischen Parks und Einkaufsstraßen stellen sich Flaneure an, lassen sich ihre Briefwahlunterlagen aushändigen, kreuzen ihren Wunschkandidaten als polnischen Präsidenten an und werfen den verschlossenen Wahlumschlag in die weiß-rote Abfalltonne.

Wahl ohne Wähler

Mit grotesken Wahlhappenings in mehreren polnischen Städten verspotteten viele Polen am 10 ...