In der Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine erhöht Polen den Druck auf Deutschland. Luxemburgs Außenminister will eine europäische Einigung.

Krieg in der Ukraine

Polen prescht in Panzerfrage vor, Asselborn will EU-Lösung

Michael MERTEN In der strittigen Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine erhöht Polen den Druck auf Deutschland. Luxemburgs Außenminister will auf eine europäische Einigung hinwirken.

Polen wird bei der deutschen Bundesregierung um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine bitten. „Wir werden eine solche Genehmigung beantragen, aber das ist ein zweitrangiges Thema“, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montag in Posen.

Einen Zeitplan für die Anfrage nannte er nicht. Morawiecki sagte weiter, selbst für den Fall, dass Polen am Ende keine Zustimmung Berlins erhalten würde, wolle man im Rahmen einer kleinen Koalition handeln. „Wenn die Deutschen nicht in dieser Koalition sind, werden wir trotzdem unsere Panzer zusammen mit anderen in die Ukraine verlegen“, so Morawiecki weiter.

Der deutsche Panzer vom Typ Leopard-2 könnte bald auch in der Ukraine zum Einsatz kommen. Foto: Christophe Gateau/dpa

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) äußerte Verständnis für die hart geführte deutsche Debatte; jede Entscheidung zu Waffenlieferungen sei schwerwiegend gewesen und habe Zeit gebraucht. Doch er zeigte sich am Montag am Rande des Treffens der Außenminister der 27 EU-Staaten in Brüssel zuversichtlich. Er werte es als positiv, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz nicht gegen Panzerlieferungen ausgesprochen habe.

Eine gemeinsame europäische Position

Derzeit sei es das Ziel, die EU-Partner zu einer einheitlichen Position in dieser zentralen Frage zu bewegen, so Asselborn: „Ausgehend von der Tatsache, dass wenn wir der Ukraine nicht helfen, mit den Mitteln, die sie brauchen, dass dann der Krieg sehr schnell vorüber ist, dass Putin den Krieg gewinnt und dass er dann, glaube ich, weitergeht, und die ganze Ukraine unter seine Kontrolle bringt – und vielleicht noch viele andere Länder rundherum.“

Um in Deutschland hergestellte Panzer an andere Länder zu liefern, ist die Genehmigung der Bundesregierung erforderlich. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte am Sonntag betont, dass sich Deutschland nicht gegen die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern aus anderen Ländern in die Ukraine stellen würde, bislang aber nicht gefragt worden sei.

Bei der Ukraine-Konferenz in Ramstein hatte sich Deutschland am Freitag trotz erheblichen Drucks der Verbündeten noch nicht für die Lieferung von Kampfpanzern ins Kriegsgebiet entschieden. Die Bundesregierung erteilte auch noch keine Liefererlaubnis an andere Länder für die in Deutschland produzierten Panzer. (mit dpa)