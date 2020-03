Nach Tschechien und Dänemark macht auch Polen seine Grenzen für Ausländer zu. Auch an der deutsch-luxemburgischen Grenze finden vermehrt Kontrollen statt.

Polen, Dänemark und Tschechien schließen Grenzen

(dpa) - Polen schließt in der Corona-Krise seine Grenzen für Ausländer. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Warschau mit. Alle Internationale Flug- und Zugverbindungen sollen ab Sonntag ausgesetzt werden. Damit solle einer weiteren Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 entgegengewirkt werden. Morawiecki betonte, für den Warenverkehr blieben die Grenzen offen. Die Maßnahme gelte zunächst für zehn Tage, könne aber um weitere 20 Tage verlängert werden.



Laut Innenminister Mariusz Kaminski sollen die umfassenden Grenzkontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag um Mitternacht beginnen. Polen könnten mit dem Auto aus dem Ausland zurückkehren, müssten dann aber in eine 14-tägige Quarantäne.

Ein Mitarbeiter des polnischen Rettungsdienstes kontrolliert in Schutzkleidung in Swinoujscie (Swinemünde) in Polen an der polnisch-deutschen Grenze Reisebusse. Damit ziehen die Behörden die Konsequenzen aus den ersten in Polen nachgewiesenen Fällen von durch den Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankungen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Polen wird außerdem alle Geschäfte in Einkaufszentren schließen - mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken. Kneipen, Bars, Spielcasinos und Restaurants bleiben ebenfalls geschlossen. Lokale dürften aber einen Lieferservice betreiben, sagte Morawiecki. Ebenso werden Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern untersagt. „Dies sind schwierige Entscheidungen, aber mit ihnen können wir noch härtere Zeiten vermeiden“, sagte Morawiecki. In mehreren westlichen Ländern seien Schutzmaßnahmen zu spät ergriffen worden, diesen Fehler wolle man vermeiden. Polen hat derzeit 68 Corona-Infizierte registriert, davon ist ein Mensch gestorben.

In Luxemburg gibt es bisher 38 bestätigte Fälle. Eine 94-jährige Person verstarb am Freitag infolge der Atemwegskrankheit. Auch an der deutsch-luxemburgischen Grenze finden derzeit vermehrt Kontrollen statt. Am Autobahnparkplatz Markusberg, kurz vor der Ausfahrt Trier, wurde ein Kontrollzelt errichtet. Der Verkehr ist auf eine Spur begrenzt.

Grenze zu Dänemark bis Ostern geschlossen

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schließt Dänemark bis Ostern seine Grenzen. Die Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit. Damit solle einer weiteren Ausbreitung von Sars-CoV-2 entgegengewirkt werden.

Eine Schließung der Grenzen bedeutet, dass die Dänen Grenzkontrollen durch Polizei und Militär einführen. Diese gelten laut Frederiksen nach derzeitigem Stand bis einschließlich Ostern, also bis zum 13. April. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise kämen nicht mehr ins Land. Für Lastwagenfahrer, die Waren über die Grenze bringen, gilt das nicht, wie Justizminister Nick Hækkerup sagte.

Dänische Polizisten kontrollieren an dem deutsch-dänischen Grenzübergang auf der Autobahn 7 den Verkehr. Dänemark schließt in der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen. Foto: picture alliance / dpa

Es werde weiter möglich sein, Lebensmittel, Medikamente und andere notwendige Waren nach Dänemark zu bringen, versicherte Frederiksen. Dänen könnten jederzeit in ihr Heimatland zurückkehren. Polizeichef Thorkild Fogde fügte hinzu, primär handele es sich um die dänischen Grenzen nach Deutschland und Schweden sowie im geringeren Umfang die Übergänge nach Norwegen. Alle Nachbarstaaten wurden nach Regierungsangaben vorab von der Maßnahme in Kenntnis gesetzt worden.

Tschechien: Einreisestopp für alle Ausländer ab Montag

Tschechien hat um Mitternacht in der Nacht zu Samstag die festen Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich wiedereingeführt. Grund ist die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Deutsche, Österreicher, Schweizer und Bürger weiterer zwölf Risikostaaten dürfen nicht mehr in den EU-Mitgliedstaat einreisen und werden abgewiesen. Tschechen dürfen nicht nach Deutschland und Österreich ausreisen. Ausnahmen gelten nur für Deutsche mit Wohnsitz in Tschechien sowie Berufspendler in einem Streifen von 100 Kilometern Tiefe beiderseits der Grenze. Ab Montag wird der Einreisestopp auf alle Ausländer ausgeweitet.

Autos und LKW stauen sich auf der Autobahn D8 Dresden - Prag. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy stellte den internationalen Reiseverkehr um Mitternacht komplett ein. Auch der private Betreiber Regiojet beendete vorübergehend den Bus- und Bahnverkehr von und nach Tschechien. Die Fluglinien Czech Airlines und Smartwings werden die Hauptstadt Prag ab Anfang der Woche nicht mehr anfliegen. Regierungschef Andrej Babis von der populistischen Partei ANO hatte am Donnerstag für zunächst 30 Tage den Ausnahmezustand ausgerufen. In Tschechien gibt es derzeit 141 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.