Pleiten, Pech und Pannen: Die Fehler von Ischgl

Der Untersuchungsbericht über das Krisenmanagement im Tiroler Corona-Hotspot Ischgl offenbart schonungslos Pannen über Pannen. Eine Analyse.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)

Selten hat es ein Ort so nachhaltig zum Synonym für Behördenversagen geschafft: Virusschleuder, „Ground Zero“ der Corona-Verbreitung in Europa, das „Wuhan der Alpen“. Für all das steht der Name eines ehemals kleinen Skidorfes im Tiroler Paznaun, 1 604 Einwohner, auf 1 377 Meter über dem Meeresspiegel, nahe der Schweizer Grenze, heute eine Hotelburg mit Massentourismus und Après-Ski-Gaudi: Ischgl.

Doch dann kam Covid-19 ...