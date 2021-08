Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Explosion außerhalb des Flughafens in Kabul

(dpa) - Außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es zu einer Explosion gekommen. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Donnerstag auf Twitter. Über mögliche Opfer sei bislang noch nichts bekannt. Das Ministerium werde weitere Details bekanntgeben, sobald diese verfügbar seien. In den vergangenen Tagen hatte es zunehmend Warnungen vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gegeben.

Kein frühzeitiges Ende der Evakuierungsflüge

Das Ministerium ist Befürchtungen entgegengetreten, die Evakuierungsflüge der USA am Flughafen in Kabul könnten bereits mehrere Tage vor dem geplanten Abzug der amerikanischen Truppen enden. „Die Evakuierungsoperationen in Kabul werden nicht in 36 Stunden abgeschlossen sein“, schrieb Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag auf Twitter. Die USA wollten bis zum Ende der Mission weiter „so viele Menschen wie möglich evakuieren“. Bis zum Monatsende am kommenden Dienstag wollen die USA ihre Truppen aus Kabul abziehen.

Lage zunehmend dramatisch

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt spitzt sich die Lage dramatisch zu. Unter Warnungen vor Terroranschlägen steuern die militärischen Rettungsflüge von dort auf ein Ende zu. Die deutsche Bundeswehr flog am Donnerstag mit einem ihrer letzten Evakuierungsflüge 150 weitere Menschen aus. Kanada, Belgien, Dänemark und Polen stellten die Evakuierungen bereits ein, die Niederlande planten das noch für Donnerstag, Frankreich für Freitag. Der Andrang am Flughafen stieg noch einmal. Verzweifelte Menschen dort hoffen nach der Machtübernahme der Taliban auf eine Chance, außer Landes und in Sicherheit gebracht zu werden.

Das US-Militär kontrolliert den Flughafen in Kabul und hat dort mehrere Tausend Soldaten stationiert, die den Evakuierungseinsatz absichern. Nach dem Abzug der amerikanischen Truppen sehen sich die anderen westlichen Staaten nicht in der Lage, ihre Evakuierungsmissionen fortzusetzen.

