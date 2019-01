Der nationale Sicherheitsberater John Bolton hat mit einem Notizblock Spekulationen über einen möglichen Einsatz des US-Militärs in Südamerika ausgelöst. Das Pentagon schweigt.

Pentagon bleibt bedeckt zu Spekulationen über US-Einsatz in Venezuela

Der nationale Sicherheitsberater John Bolton hat mit einem Notizblock Spekulationen über einen möglichen Einsatz des US-Militärs in Südamerika ausgelöst. Das Pentagon schweigt.

(dpa) - Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat sich bedeckt gehalten zu Spekulationen über einen möglichen Militäreinsatz der USA in Venezuela. Man beobachte die Lage in Venezuela sehr genau, sagte Shanahan am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon. Sein Ministerium unterstütze den Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses mit Rat.

Venezuela: Öl-Sanktionen und Spekulationen über US-Militäreinsatz Die Öleinnahmen sind das Einzige, was Venezuela noch am Leben erhält. Im Machtkampf zwischen Venezuelas Regierung und Opposition wollen die USA nun massiv Druck machen.

Zuvor hatte der nationale Sicherheitsberater John Bolton mit einem Notizblock Spekulationen über einen möglichen Einsatz des US-Militärs in dem krisengeplagten Land ausgelöst. Darauf war der handgeschriebene Vermerk „5000 Soldaten nach Kolumbien“ zu lesen.

Shanahan sagte, er habe nicht mit Bolton über dieses Thema gesprochen. Er fügte hinzu, dass er die Angelegenheit nicht weiter kommentieren wolle.

In Venezuela tobt ein offener Machtkampf zwischen Präsident Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Die US-Regierung hat sich offensiv auf Guaidós Seite geschlagen und droht seit Tagen damit, alle denkbaren diplomatischen und wirtschaftlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um Maduro zum Rückzug zu drängen.

Die Regierung von Präsident Donald Trump wollte militärische Schritte bisher explizit nicht ausschließen. Trump sagte: „Alle Optionen sind auf dem Tisch.“