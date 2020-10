Vier führende Impfstoffkandidaten in der finalen Testphase wurden in China entwickelt. Auch wenn die Resultate noch ausstehen, werden sie bereits an hunderttausende Chinesen verabreicht.

Pekings aktionistische Impfstoff-Diplomatie

Vier führende Impfstoffkandidaten in der finalen Testphase wurden in China entwickelt. Auch wenn die Resultate noch ausstehen, werden sie bereits an hunderttausende Chinesen verabreicht.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking) Wer sich in China durch die sozialen Medien klickt, bekommt unweigerlich den Eindruck, dass die Zulassung eines landesweiten Impfstoffs unmittelbar bevorsteht ...